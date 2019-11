Los abogados de Córdoba exigen que el traslado de detenidos al juzgado de 24 horas no cese por la noche

El Pleno del Consejo General de la Abogacía española, reunido en Córdoba, ha mostrado el respaldo unánime al Colegio de Abogados de la provincia en la solicitud de que se revise el acuerdo de jueces de instrucción, recurrido por los letrados de Córdoba, para que cuando se produce una detención y concluyan las diligencias oportunas, el detenido sea trasladado de inmediato al Juzgado 24 horas, como establece la ley de enjuiciamiento criminal, según ha explicado el decano de los abogados de Córdoba, José Luis Garrido. En este sentido, ha recordado que el Colegio tiene recurrido el acuerdo de la junta de jueces en el que inicialmente se aprobó que se fijaran tres turnos de traslado al día aunque finalmente se firmó que solo hubiera dos, uno por la mañana y otro por la tarde.

Según Garrido, esta fórmula obliga a muchos detenidos a "regalar" una noche de prisión gratuitamente por no ser atendidos de inmediato en el juzgado, lo que permitiría en muchos casos ponerlos en libertad y evitar esa medida. El decano ha insistido también en que "después del tiempo que se ha tardado en conseguir este juzgado de 24 horas y teniendo en cuenta la dotación importante de que dispone, más de 900.000 euros, exigimos que se corrija esta vía" y que haya el juzgado funcione efectivamente durante esas 24 horas. Según la información con la que cuenta el Colegio, "durante la madrugada no se está haciendo uso del turno de oficio de abogados porque no se está actuando de noche en este juzgado".

El Colegio de Abogados de Córdoba tiene recurrido el acuerdo de los jueces de instrucción en el que acordaron los tres traslados, reducidos a dos, ya que "tampoco estamos de acuerdo" y considera que "es fundamental que se cumpla la ley de enjuiciamiento criminal y que los detenidos pasen a disposición judicial de inmediato". El turno fijado actualmente supone reproducir el sistema que existía antes de la apertura del juzgado de 24 horas, por lo que no tendría sentido contar con estos recursos si no se están utilizando, explican desde el colegio.

Durante la mañana de hoy se han reunido en Córdoba todos los miembros del Pleno del Consejo General de la Abogacía Española para celebrar el 250 aniversario del colegio en una sesión en la que se han tratado cuestiones ordinarias, entre las que destaca la aprobación por unanimidad de la reforma solicitada por la abogacía de la normativa vigente para la adopción de medidas de conciliación de la vida familiar y laboral, fundamentalmente en dos ámbitos, "en suspensiones y vistas y plazos en determinadas situaciones, en enfermedad grave, en parto, fallecimiento de familiar próximo", ha detallado la presidenta del Consejo, y otro segundo bloque, "sobre la desconexión digital en el periodo vacacional, en agosto y los días más señalados del periodo navideño", según ha indicado, "para que los letrados podamos disponer de esa desconexión por el derecho al descanso".