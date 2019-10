Sindicatos de prisiones denuncian "una pelea entre más de 20 internos" peligrosos

La asociación Tu abandono me puede matar ha denunciado que esta mañana se produjo "una pelea multitudinaria entre más de una veintena de internos, en uno de los departamentos más conflictivos del centro penitenciario de Córdoba". Estos hechos también han sido denunciados por Acaip UGT en una nota de prensa.

Los hechos se produjeron, según el primer colectivo, en el turno de mañana entre dos bandas rivales, cuando todos los internos se encuentran en el patio y la sala de día. "La pelea comenzó con insultos y amenazas de muerte entre las dos bandas". Durante la misma "rompieron mesas y sillas para utilizar sus patas como instrumento de defensa, a la vez que emplean en la reyerta varias armas punzantes de fabricación carcelaria mientras se agreden entre sí".

Tu abandono me puede matar asegura que "es tal la revuelta que se convierte en una verdadera batalla campal y ni la presencia de los funcionarios hace cesar en su actitud". En ese departamento había de servicio una ratio de dos funcionarios para unos 70 internos de perfil conflictivo, que entran a solventar la situación, sin ningún tipo de medios, ni formación para este tipo de circunstancias, indican las fuentes.

El colectivo de prisiones considera que "probablemente el detonante haya sido el monopolio de la droga en el módulo, que la mayoría de las veces entra a través de los vis a vis y que los internos suelen esconder en cualquiera de los orificios corporales para pasar el control de cacheos".

El resultado del enfrentamiento que se ha producido esta mañana se ha saldado con "más de una decena de internos trasladados al departamento de aislamiento que al estar masificado, muchos de ellos deben ser trasladados al módulo de ingresos en calidad de aislados provisionales y otros tantos cambiados de unidad, para evitar que la situación se agrave aun mas".

Por suerte, indica la nota de prensa, "esta vez no hay que lamentar lesiones a ningún funcionario, aunque varios de los internos, si han tenido que ser atendidos en la enfermería del centro". Al tiempo que resalta que "una vez más se pone de manifiesto la profesionalidad y experiencia de los funcionarios que sin medios, logran salvar una situación muy arriesgada para su propia integridad física".

Desde la asociación Tu abandono me puede matar denuncian "la gravísima falta de personal. La escasez de medios es alarmante para este tipo de trabajo y los que hay son anticuados, estando colocados en lugares apartados y de difícil acceso a los funcionarios en situaciones de este tipo, lo cual dificulta aún más si cabe, las actuaciones de los trabajadores".

Añade que "la formación es nula por parte de la administración que nos abandona a nuestra suerte y además no tenemos la consideración de agentes de la autoridad que debe ser inherente a este tipo de trabajo en el que nos jugamos la vida y la integridad física a diario". Además, el colectivo considera que "por supuesto el sueldo no se corresponde para nada con la realidad que vivimos en las prisiones españolas" y termina recalcando que "este es el día a día de una prisión en la que los trabajadores, no saben que les espera en su turno de trabajo, cruzando los dedos cada día que comienzan su jornada laboral".

Por su parte, Acaip UGT ha señalado que "de nuevo se ha producido un grave altercado en el centro penitenciario de Córdoba, en el módulo 9, donde se encuentran internos conflictivos". Según este sindicato "se produjo un enfrentamiento entre dos grupos de internos portadores de armas y objetos punzantes". Acaip señala que la "situación se resolvió gracias a la profesionalidad de los funcionarios de servicio, acudiendo personal de otros módulos para atajar la situación ante la escasez del mismo, produciéndose, no obstante heridas y contusiones entre los participantes en la reyerta".

Acaip-UGT denuncia la "falta de medios humanos y materiales" en el centro, que "pone en peligro la integridad de los funcionarios y de los propios internos". Además, denuncia "la política de oídos sordos de la Administración, ante toda esta problemática".