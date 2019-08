«A poco que haga el Consistorio, habrá un cambio para mejor»

Francisco de la Torre asume desde el pasado junio un segundo mandato al frente de la patronal de la hostelería cordobesa, Hostecor. Como presidente de la entidad, afirma que se necesitan más profesionales y reivindica una promoción moderna y la digitalización de este sector. También la necesidad de concienciar a clientes y empresarios de diferentes medidas que contribuirían a evitar la precariedad laboral, como respetar el horario del servicio.

-¿Qué le pide Hostecor al nuevo gobierno local?

-Que se realicen todos los proyectos que se tenían parados durante cuatro años que no ha habido ningún avance. Es una frase que suena mucho por ahí, que a poco que haga este nuevo Ayuntamiento, parece que va a haber un cambio para mejorar, porque el otro gobierno ha sido quizás más parado de la cuenta.

-Desde hace tiempo reclaman un plan turístico.

-Soy presiente de la federación andaluza (Horeca Andalucía). Casi todas las provincias, a excepción de Jaén y Sevilla, tienen turismo de sol y playa. Nosotros tenemos patrimonio cultural y una gastronomía por los que somos referentes en Andalucía. Mirando esos dos pilares, deberíamos buscar ese plan turístico de excelencia a largo plazo. Cultura y gastronomía no son estacionales. La estacionalidad en Córdoba no tiene ningún sentido.

-En el primer semestre Córdoba ha superado el millón de pernoctaciones, logrando un récord histórico. ¿Está en el buen camino?

-Estamos viviendo de los réditos. Hay que hacer una promoción que no se base en las formas antiguas. Una de las cosas que más me gusta es sacar a Córdoba hacia fuera, que la gente vea lo que podemos ofrecer y crearle la necesidad de tener que venir a visitarnos.

-¿Ha sido una decepción que no se haya puesto en marcha la escuela de hostelería en el mandato anterior?

-En el último mes antes de las elecciones me ofrecieron firmar un convenio, me parecía que era un poco buscar la foto. Decidimos esperar. No sabíamos quién iba a estar, nos hemos encontrado con que son el PP y Cs, que a día de hoy ya han mostrado su interés y vamos en camino de lo que no se ha hecho en cuatro años, conseguirlo en cuatro meses.

-¿Se podría abrir antes de que acabe el año?

-Quizá no me compete a mi decirlo, pero si no una apertura antes de primeros de año, sí tenerlo todo adelantado para, en el menor tiempo posible, empezar a funcionar.

-En el 2017, la patronal se mostró dispuesta a impulsar la escuela de hostelería, ¿qué falló?

-El Ayuntamiento, que no cedió ningún espacio.

-¿Hostecor asumiría la gestión?

-Así lo estamos pidiendo, que recaiga al 100% en Hostecor y, a través de ella, todos los subsectores que tenemos alrededor del turismo. Todo se puede plantear desde la escuela y formar a guías, agencias de viajes y, sobre todo, cocina y sala, que es lo más necesario. Formar a personas del sector turístico en materia agroalimentaria. Nos gustaría tener un certificado de profesionalidad, de forma que se dignifique la profesión.

-¿Cómo valoran la gestión realizada por el Ayuntamiento en materia de veladores durante el último mandato?

-No reconocemos una buena gestión porque, habiendo llegado a acuerdos con los vecinos, nunca se pusieron en marcha. Te pongo el ejemplo de las zonas señalizadas físicamente, que iban a sacarlo a concurso para señalizar todos los espacios y nunca se llegó a realizar. Se hizo una persecución a los veladores y ahora estamos pidiendo al Ayuntamiento que se ponga una mesa de vía pública. No solo los hosteleros molestamos, queremos igualdad de condiciones y que no se nos demonice como se nos ha estado demonizando.

-¿Cómo puede repercutir en el sector el desatasco de licencias en Urbanismo?

-Todo lo que sea fluir y tener esa facilidad en las licencias es mejor. Otra cosa que le hemos pedido a Salvador Fuentes, como presidente de Urbanismo, es que haya una renovación automática de licencias para veladores.

-¿Están bajando las celebraciones de despedidas de soltero?

-Sí, el año pasado hubo muchísimas imágenes de que había una excesiva celebración de despedida de soltero y este año no se ha visto tanto en redes sociales. Creo que los compañeros han estado haciendo una labor de concienciación, a aquellas personas que venían disfrazadas o en un estado algo alterado, se le ha bajado un poco al suelo.

-Parece que otro frente abierto en el sector es el de los apartamentos turísticos, ¿hacia dónde tiene que ir la actividad?

-Queremos que estemos todos jugando con las mismas leyes. Sobre todo, estar dados de alta y tributar.

-Tras un mandato en el que Hostecor ha tenido muchos cambios, incluso de nombre, ¿espera que este sea más tranquilo?

-Hemos demostrado que los que estamos ahora en la junta directiva trabajamos por el sector, la imagen se ha limpiado, se nos está reconociendo y espero que estos cuatro años sean de crecimiento, ya hemos solventado los mayores problemas.