8 meses sin Educación Física

Ocho meses sin profesor de Educación Física y sin fecha a la vista para resolver la situación. El instituto de Educación Secundaria Blas Infante de Córdoba lleva desde el mes de febrero del curso pasado, con un profesor menos de Educación Física después de que uno de los docentes de plantilla se diera de baja. Al parecer, el profesor en cuestión se encuentra en litigio con la Administración educativa por cuestiones relativas a la baja, pero mientras se resuelve la cuestión, al menos tres cursos, uno de la ESO y dos de Bachillerato, no reciben formación en esta materia. Se da la circunstancia de que este año, la Consejería de Educación ha aumentado el número de horas lectivas de Educación Física, ya que el consejero del ramo aseguró que esta era una materia que había que reforzar, al igual que Religión, lo que ha agravado la situación, pese a lo cual la situación del Blas Infante no ha cambiado al inicio del curso.

Según ha podido saber este periódico, todas las faltas de asistencia han sido debidamente comunicadas a la Delegación Provincial, al frente de la cual se encuentra Inmaculada Troncoso, por el centro, que también ha solicitado expresamente a la Administración la sustitución del profesor, que consideran «de extrema urgencia». Ante la falta de respuesta, el centro ha optado por iniciar una recogida de firmas. En la circular que solicita la rúbrica a la comunidad educativa, se indica que «las horas de Educación Física las están asumiendo los profesores del instituto en su horario de guardia, por lo que el alumnado no recibe sesión alguna de Educación Física, ni de tutoría, sino una mera asistencia personal y de guarda para que el alumnado no esté solo en el aula».

El profesor que está de baja tiene asignado este curso la tutoría de uno de los segundos de la ESO, «por lo que ese curso no tiene tutor ni nadie que se encargue de gestionar los problemas que puedan surgir». Además de la formación en Educación Física a ese curso, la ausencia de un profesor sustituto afecta al alumnado de un primero y un segundo de Bachillerato. Según las fuentes consultadas, «los alumnos no solo no están recibiendo la formación que les corresponde sine die sino que, en el caso de Bachillerato, la situación es más sangrante, porque la nota de esta materia les contará en la media de cara a la Selectividad».

Este periódico ha consultado a la Delegación de Educación los motivos por los que el profesor no ha sido sustituido desde febrero, sin obtener respuesta hasta el momento.