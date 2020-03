8 de marzo en Córdoba: 8.000 personas reivindican en la calle los derechos de las mujeres

La manifestación convocada por la plataforma Nosotras Decidimos en Córdoba con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra este domingo 8 de marzo, ha reunido en torno a 8.000 cordobeses, de acuerdo con las estimaciones realizadas por la Policía Local.

En esta movilización han participado adultos, jóvenes y niños para reivindicar los derechos del colectivo, coloreando de morado algunas calles del centro de la ciudad. Los asistentes han reclamado la caída del patriarcado y del machismo, han rechazado la violencia sexual y han denunciado el abuso que sufren las mujeres en los ámbitos laboral y doméstico, entre otras cuestiones.

[En Diario CÓRDOBA hemos seguido la manifestación en directo]

La portavoz de Nosotras Decidimos (colectivo que engloba a quince colectivos feministas, sindicatos y partidos políticos), Carmen Flores, ha recordado que "el feminismo es diverso", pero "el 8 de marzo es el día de la alianza entre las mujeres. Tenemos que salir para visibilizar nuestras reivindicaciones".

En declaraciones a este diario, ha lamentado que "tenemos partidos conservadores y somos la diana en sus discursos" y, preguntada por los principales caballos de batalla de las mujeres, ha destacado que "las mujeres sostenemos la vida", en referencia a los cuidados que realizan a las personas e incluso a la naturaleza; la ley de violencia sexual, que ya se encuentra en proyecto; la solidaridad con "el tren de la dignidad", relativa a aquellos colectivos feministas que han dejado de percibir subvenciones del Instituto Andaluz de la Mujer, la brecha salarial y la violencia.

Flores ha subrayado que "la gente joven se está uniendo y ahora tenemos a los universitarios con nosotros en la plataforma", un hecho que se ha constatado en la manifestación, a la que han acudido numerosas jóvenes que, entre otros lemas, han coreado "No dejes de luchar, fuera el machismo de la universidad".

En cuanto al lema de este año, que es Ante la barbarie: feminismo. Las mujeres nos organizamos, luchamos y avanzamos, ha aclarado que "la barbarie viene de la política ultra conservadora, nos atacan de una forma continua. También hablamos de las violencias que sufren las mujeres, la prostitución, la trata, reivindicamos los derechos afectivos y sexuales para las jóvenes, la educación laica y feminista".

Multitudinaria manifestación en Córdoba este domingo, 8 de marzo del 2020. Foto: FRANCISCO GONZÁLEZ

Por otro lado, momentos antes de que saliera la manifestación, la directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Laura Fernández, ha defendido este domingo en Córdoba "la unidad en un feminismo sin etiquetas, que lo que persiga sea la igualdad entre hombres y mujeres".

En este sentido, ha aludido a la "desigualdad real que sufren las mujeres y las niñas" en el ámbito laboral y en otros, señalando la defensa de la igualdad en el salario y el rechazo a los acosos laboral y sexual.

Laura Fernández ha hecho hincapié en que "sigue existiendo, y en Andalucía ha aumentado mucho, la violencia sexual y la violencia de género, que es la muestra de la mayor desigualdad entre hombres y mujeres".

"No somos un florero"

Una de las participantes en la movilización ha sido Carmen Molina, que ha acudido con sus hijas y ha afirmado que "lo que está pasando en la sociedad es más que suficiente para estar hoy en la calle y decir que las mujeres no somos un florero, no nos pueden maltratar".

De otro lado, entre las jóvenes se ha encontrado Paula Jiménez, que ha explicado que "lucho por que en un futuro haya igualdad entre hombres y mujeres, que no haya superioridad de nadie".

La manifestación ha contado con numerosas familias y entre ellas ha estado la de José Gálvez, que ha señalado el objetivo de que sus hijos "aprendan a luchar por sus derechos, por su igualdad, y que luchen por lo que crean y quieran".

En su opinión, "los hombres mayores estamos cada vez más concienciados, sin embargo, creo que viene una generación, de unos 20 años de edad, que siguen siendo un poco machista. No sé si tendrá que ver la aparición de VOX".

Por su parte, José Luis Nicolau ha sido una de las personas que ha asistido con su bicicleta y ha lamentado que "los derechos de las mujeres están últimamente un poco denostados. Si los hombres no se implican, difícilmente se podrá resolver el problema", ha añadido.

Recuerdo a las víctimas

En esta manifestación han estado presentes responsables políticos de distintos partidos, así como sindicatos y numerosos colectivos ciudadanos. Quizá la ausencia más destacada ha sido la del alcalde de Córdoba, José María Bellido.

Entre los cánticos se ha podido escuchar una letrilla de la comparsa Las nietas de las brujas que no pudisteis quemar y también reivindicaciones como "La noche y la calle también son nuestras", "No son muertas, son asesinadas" y "Con ropa o sin ropa, mi cuerpo no se toca".

El acto ha transcurrido en un ambiente muy festivo y ha sido animado con una batucada con la que han bailado, incluso, los transeúntes que observaban la marcha desde las aceras. Sin embargo, uno de los momentos más emotivos ha sido el recuerdo a las víctimas de la violencia machista, escenificado en Ronda de los Tejares con personas tumbadas en el suelo y cubiertas por plásticos negros.

Según los datos de la Plataforma Cordobesa Contra la Violencia a las Mujeres han sido doce en lo que va de año en toda España, aunque a estas habría que sumar a Concepción Fernández, fallecida recientemente en la localidad de Posadas a manos de su exmarido.