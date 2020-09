El 70,37% de los estudiantes de Córdoba superan la PEvAU en la convocatoria de septiembre

Un 70,37 % de los estudiantes de Córdoba han logrado acceder a la universidad una vez finalizado el proceso de corrección de las Pruebas Evaluación Bachillerato para Acceso a la Universidad (PEvAU) de la convocatoria de septiembre. Por sexos, han superado la prueba 112 mujeres y 116 hombres. No han logrado acceder 96, de los que 48 son hombres y 48 mujeres. No se presentaron a la prueba general un total de 49 personas (22 hombres y 27 mujeres) [consulta aquí tu nota].



El plazo de solicitud de revisión de las calificaciones obtenidas serán los días 23, 24 y 25 de septiembre. Se comprobará que no hay errores materiales. Los exámenes serán corregidos por profesorado especialista distinto al que realizó la primera corrección, y la calificación final podrá ser igual, superior o inferior a la inicial. Las solicitudes de revisión se podrán presentar:

De forma presencial en cualquiera de las tres Oficinas de Registro de la Universidad de Córdoba (Avda. Medina Azahara, nº 5; Edificio de Gobierno del Campus de Rabanales y Escuela Politécnica Superior de Belmez) en horario de 9.00-14.00 horas.

Telemáticamente a través del procedimiento de solicitud de revisión de las PEvAU, en la Sede Electrónica de la UCO.

En otros lugares de presentación admitidos en el art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común.

El día 1 de octubre se podrá realizar la consulta de las nuevas calificaciones tras el proceso de revisión.