El 60% de los inmigrantes no percibe la discriminación aunque la padezca

Córdoba Acoge celebró ayer en el Rectorado de la UCO unas jornadas, en la víspera del Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, en las que analizó las múltiples caras tras las que se esconde esta realidad. En este contexto, la Red Acoge, que aglutina a once entidades de distintas partes de España, presentó un informe sobre la autopercepción de la discriminación por las personas inmigrantes a cargo de Elena Vázquez y Gonzalo Santos, miembros de dicha red. Según el estudio, el 60% de las personas inmigrantes encuestadas aseguraron no haber sido objeto de discriminación a la pregunta directa, aunque según sus respuestas a hechos concretos sí lo hayan sido. Según Santos, hay casos en los que no identifican la discriminación como tal y otros que la asumen como una especie de peaje que tienen que pagar por el hecho de ser extranjeros. La mayoría de hechos discriminatorios se dan en el ámbito laboral, ya sea en el periodo de búsqueda de empleo como en el espacio de trabajo. El acceso a la vivienda es otro de los frentes de discriminación y son muchos los que admiten, por ejemplo, que han visto opciones de alquiler frustradas cuando los propietarios han sabido su lugar de procedencia. El informe llama la atención sobre la perspectiva de los inmigrantes en relación con las fuerzas de seguridad, a las que generalmente relacionan con una actitud tolerante mientras coinciden en destacar el trato discriminatorio que reciben de los agentes de seguridad privada.

La segunda ponencia corrió a cargo de David Martín, inspector jefe del Área de Respuesta Operativa de la Policía Local y consultor experto de la Red de Ciudades Interculturales del Consejo de Europa, que explicó el funcionamiento de la Plataforma para la Gestión Policial de la Diversidad y su Programa para el Control del Sesgo Discriminatorio en las Identificaciones Policiales (PIPE). Según Martín, que expuso las acciones de control policial que contribuyen a generar discriminación y cómo evitarlas, PIPE es un protocolo implantado en distintas ciudades españolas (ninguna andaluza) para controlar el trato discriminatorio que pueda detectarse hacia determinados colectivos. Según los datos extraídos de la plataforma y de otros informes, en España se da un sesgo discriminatorio en las identificaciones que realiza la Policía en España, ya que son más frecuentes de lo normal entre la población magrebí y en el colectivo de etnia gitana.

Por último, Enrique Garcés, presidente de Córdoba Acoge y responsable del área de Comunicación de la entidad, presentó las conclusiones del programa Inmigracionalismo (inmigración y sensacionalismo) que gestiona la Red Acoge sobre el tratamiento que realizan los medios de comunicación sobre inmigración. Según Garcés, el análisis de las informaciones realizado durante 5 años revela «un tibio avance» si bien destacó que «la mayoría de las informaciones que se dan están relacionadas con hechos o aspectos negativos, empleando en muchas ocasiones un lenguaje bélico (invasión, avalancha). Garcés llamó a no destacar siempre la nacionalidad en las informaciones de hechos delictivos. El acto contó con la presencia del concejal de Asuntos Sociales, Juan Hidalgo, y el vicerrector de Coordinación, Cultura y Comunicación de la UCO, Luis Medina.