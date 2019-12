53 hectáreas de parques y jardines de Córdoba empiezan a regarse con agua no potable

Emacsa, Sadeco e Infraestructuras pondrán en marcha después de Reyes el nuevo sistema de riego de zonas verdes con agua no potable en Córdoba. El proyecto permitirá un importante ahorro de agua potable y supondrá un beneficio medioambiental para la ciudad. Hoy se ha firmado el protocolo para la puesta en marcha de una primera fase de riego, con la que se podrán abastecer 53 hectáreas de zonas verdes, las que se distribuyen de norte a sur de la cuidad, desde la estación de agua de Villa Azul, en la Asomadilla, hasta el parque Cruz Conde.

La obra acometida por Emacsa desde abril del 2018 hasta la actualidad --está a falta de la instalación de contadores-- ha supuesto una inversión de 946.000 euros y la construcción de 4.446 metros de red nueva. El beneficio de ahorro estimado ha sido de entre 200.000 y 400.000 metros cúbicos de agua potable al año, amén del beneficio medioambiental. Además, se garantiza el riego de las zonas verdes en época de estiaje y periodos largos de sequía, habituales en la capital cordobesa. El agua no potable que se empleará procede del agua sin filtrar de la estación de Emacsa, y que hasta ahora se perdía por las alcantarillas, y de la que aún no ha sido potabilizada. El agua, que viaja a través de una red con siete puntos a los largo de su trayecto, se impulsa con un sistema de bombeo que usa el agua de filtrado de Villa Azul. Los parques que se regarán a partir de ahora con agua no potable son las zonas verdes de Escultor Fernández Márquez, calle Los chopos, Vial Norte, Jardines de la Agricutura, pasaje Francisco Vázquez, el maitre, Jardines de Conde de Vallellano y el Parque Cruz Conde.

El sistema de riego con agua no potable servirá también a la empresa Sadeco para hacer la limpieza de las zonas por donde pasa la nueva red con ese agua. A partir de ahora, donde la red lo permita la empresa de limpieza usará también agua no potable para poder mantener el plan de limpieza de forma más sostenible.

El presidente de Emacsa, Ramón Díaz-Castellano, y el presidente de Sadeco, David Dorado, acompañado por los gerentes de ambas empresas, Rafael Serrano y Francisco Ruiz, y el director general del área de Infraestructuras, Manuel Otero, han firmado el protocolo para que sea posible el inicio del riego de parques y jardines con agua no potable en Córdoba. En una segunda fase se espera ampliar este sistema al resto de zonas verdes de la ciudad, que se extienden entre el este y el oeste de la misma.