Cinco años sin Paco Molina: "¿Tú te olvidarías de tu hijo?"

Córdoba ha recordado este jueves a Paco Molina y con él a todas las personas que un día desaparecieron sin dejar rastro y a las que sus familias siguen echando de menos sin perder la esperanza de volver a encontrarse con ellos. Los padres de este joven, que desapareció el 2 de julio del 2015, hace ya más de 2.000 días, han contado con el respaldo unánime institucional y de entidades amigas como Fadecor y la fundación Quién Sabe Dónde en un acto sencillo y emotivo en el que la madre de Paco, Rosa, ha lanzado una pregunta en la que se podría resumir la agonía de cualquier padre ante una situación como esta: "¿tú te olvidarías de tu hijo?", ha preguntado en voz alta después de emocionarse al prometer ante todo el mundo que lo seguirá buscando "hasta el último día de mi vida aunque espero encontrarte antes".

El encuentro, en torno al cual ciudadanía, autoridades, familiares y entidades solidarias han hecho piña, ha contado con la voz de la cantante cordobesa Ana de Lois, madre también, que ha puesto música y letra a la larga agonía que acompaña a las familias de personas desaparecidas "A veces no sé si vivo, ni siquiera si respiro, vivo por encontrarte, soñando con abrazarte"), relata una hermosa canción inspirada en el relato de la angustia de la madre de Paco titulada Más que yo no te va a querer nadie.

Paco Lobatón, el eterno portavoz de los desaparecidos de España, ha recordado que más de 5.529 casos siguen sin resolver y que solo el año pasado se registraron más de 26.000 denuncias en España. En nombre de QSD, ha explicado que en los últimos años, gracias al tesón de las familias, "que siguen buscando a los suyos por derecho y por amor". En esa búsqueda de derechos, su esfuerzo ha servido para crear un Centro Nacional de Desaparecidos, un nuevo protocolo para la actuación en estos casos y la mejor coordinación entre Guardia Civil y Policía Nacional, aunque "sigue pendiente la aprobación de una ley específica y un Estatuto de las Personas Desaparecidas", pese a contar con el respaldo explícito del Congreso de los Diputados. El peso de las desapariciones a nivel estadístico es mucho más grande de lo que pueda parecer. "En diez años, ha habido más de 200.000 denuncias de desapariciones", una cifra que, ha recordado Lobatón, "supera ampliamente a la de otras áreas de investigación igualmente dolorosas como los accidentes de tráfico o las víctimas de violencia de género.

"Esto parece mentira, pero sigo esperando encontrarte", dice el padre

"Nunca pensé que llegaríamos a cinco años sin Paco, esto parece mentira, pero sigo esperando encontrarte", ha asegurado Isidro, el padre del joven que ha agradecido el esfuerzo de las Fuerzas de Seguridad "que abrieron una nueva línea de investigación el año pasado y que aunque las cosas marchen más lentas de lo que me gustaría, sé que siguen buscando cada día a mi hijo". Incansable, ha pedido a Córdoba que "siga haciendo visible que Paco está desaparecido" en actos como el de hoy, que se ha completado con una exposición en la que familiares de otras personas desaparecidas relatan en breves textos el dolor que tienen clavado desde que perdieron a los suyos y la esperanza de que algún día cese.

En todos los casos, hay miles de preguntas sin respuesta: "Tengo muchísimos besos que llevan tu nombre, hija". "Mi hijo no se fue. Se lo llevaron, pero ¿adónde?". "Él ha desaparecido, pero parte de su vida está aquí". "Necesito saber qué pasó. Y descansar". "¿Cómo puede desaparecer una persona en un pueblo de 4.000 habitantes de un día para otro?" "Yo siempre quiero pensar que viva". "No es vida no saber de ti". "Lo que pedimos es poder poner una flor y decir: al fin está aquí".

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, y la subdelegada del Gobierno, Rafaela Valenzuela, junto a representantes de todos los grupos municipales y de la Junta de Andalucía, se han sumado a la conmemoración de este triste aniversario. "La lucha contra el olvido es lo más difícil", sentenció Valenzuela. "A veces nos preguntamos, ¿qué más podemos hacer por ellos? Por eso estamos aquí", ha dicho el alcalde. Mientras aparece, solo cabe seguir recordando. Y como deseó su padre: "Ojalá un día vengamos todos a celebrar el reencuentro con Paco aquí".