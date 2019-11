Unas 5.000 personas participan en la manifestación contra la violencia machista en Córdoba

Unas 5.000 personas han participado este domingo en la manifestación convocada por la Plataforma Cordobesa Contra la Violencia a la Mujer con motivo del Día internacional Contra la Violencia a la Mujer, que se celebra mañana, 25 de noviembre, de acuerdo con la información facilitada por la Policía Local. Los asistentes han finalizado el recorrido ante la puerta del Ayuntamiento de Córdoba, donde la entidad ha leído un manifiesto.

Lectura del manifiesto contra la violencia de género en Capitulares. Foto: FRANCISCO GONZÁLEZ

Su presidenta, Elena Vega, ha afirmado que la principal reivindicación es "apostar por una educación afectivo-sexual en las escuelas donde la juventud tenga que identificar esas violencias que se dan dentro de la pareja". A esto ha añadido la petición de que, a nivel político, "toda ley y todo pacto lleven detrás un compromiso real".

Vega ha lamentado que "no se está llevando a cabo el cumplimiento de la ley, porque hay medidas para frenar las violencias machistas en la educación", y ha puntualizado que "si hay juventud que sigue formándose en esas violencias machistas es porque algo está fallando en la educación", subrayando que "ahí es donde hay que hacer más hincapié para que el futuro esté basado en la igualdad".

Cabecera de la manifestación contra la violencia de género en Córdoba. Foto: FRANCISCO GONZÁLEZ

Consultada por el aumento de las agresiones sexuales en grupo denunciado recientemente por el Colegio de Abogados de Córdoba, la presidenta de la plataforma ha indicado que "queremos verlo desde el punto de vista de que se están atreviendo a denunciar gracias a la respuesta que está habiendo en el movimiento feminista". Junto a esto, ha recordado que cada día se registran tres violaciones en España.

El colectivo aglutina a alrededor de 70 entidades de toda la provincia y la manifestación ha contado con la asistencia de adultos, jóvenes y niños (incluso también de algunas mascotas), llegados desde diferentes puntos de la provincia.

Entre otras expresiones, los participantes han coreado "Si nos tocan a una, nos tocan a todas", "No son muertas, son asesinadas"; "¿Sexo débil? ¡Y un carajo!, ¿es que no nos ves trabajando a destajo?" y "No nos falta ropa, te falta educación".

Participantes

La manifestación ha sido encabezada por un amplio grupo de mujeres que portaban carteles con los datos de las 60 mujeres que han sido asesinadas en crímenes machistas en lo que va de año en España, tres de ellas (Piedad Páez, Ana Lucía Da Silva y Piedad Cruz), en Córdoba.

Entre los asistentes se han encontrado María José González, que ha señalado que "hoy había que estar aquí, porque se tiene que hacer visible que no estamos conformes con lo que se está diciendo sobre la violencia de género y las que estamos sufriéndola somos las mujeres".

Junto a ella, Ana Colmenero ha opinado que "tengo 40 años y ha cambiado mucho el panorama, pero sigue quedando muchísimo por hacer. Es una violencia estructural y creo que con educación desde el principio nuestros compañeros tienen también que hacerse visibles con nosotras y trabajar juntos".

Los hombres, aunque minoritarios, han sido un grupo destacado en el acto y uno de los asistentes ha sido Aurelio Ramírez, que ha explicado que "soy solidario con todo lo que está ocurriendo, hay que luchar contra esta lacra. Falta educación y respeto".

Francisco Molina ha apuntado que "las mujeres siguen siendo maltratadas, aunque hayamos avanzado bastante", y ha señalado que "estas manifestaciones demuestran que todavía hay mucho camino por recorrer y por eso estamos aquí, porque queremos recorrerlo juntos".

Carteles en la manifestación contra la violencia de género en Córdoba. Foto: FRANCISCO GONZÁLEZ

"La principal causa de muerte"

En cuanto a la presencia de representantes institucionales en esta manifestación, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha indicado que "la inmensa mayoría de la ciudad sale hoy a la calle para mostrar el rechazo a la violencia de género, que sigue siendo la principal causa de muerte entre las mujeres, mujeres que son nuestras madres, abuelas, hijas, hermanas o amigas".

Bellido ha apostado por "desarrollar el pacto de Estado contra la violencia de género, que nos une a todas las fuerzas políticas, e ir implementando las medias con aportaciones presupuestarias".

Consultado por el trabajo que realiza el Ayuntamiento de Córdoba, ha destacado que "desde hace mucho tiempo se viene trabajando bien" y, entre otras ideas, ha señalado que "la única novedad que ha habido en los últimos tiempos es que se ha puesto en marcha el plan transversal de igualdad aprobado en el mandato anterior con la comisión".

De su parte, el presidente de la Diputación provincial, Antonio Ruiz, ha manifestado que "el mayor terrorismo que este país ha sufrido nunca es el machista y, por tanto, exige de todas las administraciones y fuerzas políticas ese compromiso real para acabar con él".

Ruiz ha agregado e esto que "no sirven de nada las declaraciones si luego los planes contra la violencia de género no tienen recursos económicos".

De su parte, la diputada de Igualdad en esta institución, Alba Doblas, ha asegurado que "esa violencia contras las mujeres por el hecho de ser mujer existe, es necesario que nos concienciemos sobre ella y sobre todo que la ataquemos".

Doblas ha reiterado "nuestro compromiso con la plataforma, entendiendo que realiza una labor absolutamente necesaria para erradicar la violencia de raíz". En este sentido, ha explicado que "creemos fundamental todo el programa llevado a cabo en escuelas de Primaria y en institutos de Secundaria, y consideramos que esa labor que realizan con todas las asociaciones hace posible llevar el mensaje contra la violencia a todos los pueblos de la provincia".