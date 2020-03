300 estudiantes se manifiestan por la igualdad en Córdoba en otra jornada de huelga en las aulas

Unos 300 alumnos, según la Policía Local, de Bachillerato y 3º y 4º de la ESO han acudido hoy a la manifestación convocada en Córdoba por el Sindicato de Estudiantes y la asociación Libres y Combativas en una jornada de huelga estudiantil feminista convocada a nivel nacional que ha dejado muchas aulas de la ciudad semivacías a juzgar por los datos aportados por centros como el IES Fidiana, donde estiman que se han ausentado el 90% de los alumnos convocados o el IES Góngora, con un 80% de seguimiento. Según la Delegación de Educación, a las 13 horas, la incidencia de la huelga estudiantil ronda el 60%. La manifestación ha partido de la plaza de las Tendillas tras un gran cartel en el que se leía: "Contra la violencia machista y la educación franquista. ¡No pasarán".

Entre los presentes en la manifestación, había chicos y chicas de distintos institutos como Julia Peláez, de 2º de Bachillerato del Mateo Inurria, que ha acudido "para luchar por el derecho a la educación y para que se elimine el pin parental en toda España porque solo puede hacer que la sociedad no evolucione y nos quedemos estancados en la Edad Media". Del Blas Infante y el Alhakén II han estado Lucía, Iria y Noemí, que han manifestado su compromiso "con la igualdad y contra el pin parental, que es un pego que se han inventado los de Vox para inculcar sus ideas en los colegios, si quieren hacerlo que lo hagan en casa, las escuelas públicas no están para eso". Otro joven del IES Ángel de Saavedra, Pablo, ha acudido a la cita para mostrar su "rechazo total a la desigualdad de género". En su opinión, "sigue habiendo mucho machismo, también entre los jóvenes, en chicas y chicos, y tenemos que hacer algo para que eso cambie". Todos han coincidido en la crítica a los que hacen la huelga pero no acuden a las manifestaciones. "Es un poco hipócrita aprovechar para faltar a clase un día", han indicado, "si no van a clase es por algo y deberían estar aquí".

La convocatoria enlaza con los actos previos a la celebración este domingo del Día de la Mujer y se ha visto solapada en Andalucía por la huelga celebrada de la Plataforma en Defensa de la Educación Pública celebrada este miércoles. Muchos argumentos son compartidos, como la defensa de la educación pública, aunque en este caso hacen más hincapié en el rechazo al pin parental, que consideran "una excusa para garantizar la libertad de los padres tras la que se esconde un intento de excluir de la educación cualquier actividad que denuncie la violencia machista y la cultura de la violación o que defienda los derechos del coletivo LGTBI".

Demandas estudiantiles

Entre las demandas estudiantiles destacan "la prohibición por ley del pin parental y su mensaje de odio a las mujeres, la juventud, los inmigrantes y el colectivo LGTBI, la implantación inmediata por el Gobierno de una asignatura de educación sexual inclusiva y en libertad, evaluable y obligatoria en todos los centros, que se recoja explícitamente en las normativas de régimen interno de los institutos el respeto a la libertad sexual, a los derechos del coletivo LGTBI y a vestir como cada uno quiera y a sacar la religión de las aulas y terminar con el regalo de miles de millones de dinero público a la Iglesia Católica y a la educación concertada".