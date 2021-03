Más de doscientas autoescuelas marchan en Córdoba contra el nuevo sistema de exámenes

Una carava conformada por coches y camiones de autoescuelas provenientes de distintos puntos de la provincia y de la capital que han partido esta mañana del polígono de Amargacena con destino a Subdelegación del Gobierno, donde han presentado un escrito solicitando la prórroga en la implantación del nuevo sistema CAPA para los exámenes.

El presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas, Rafael Cruz, espera que “se recapacite y permitan eliminar el retraso de dos meses que se acumula”.

En este sentido explicaba que las autoescuelas no han tenido margen de acción “ya que se nos dio un plazo hasta abril para intentar dejar a cero la lista de personas pendientes de examinarse, pero el nuevo sistema ya se está usando”. Esta situación les hace sentirse engañados por no ser estos los términos acordados en una reunión que mantuvieron en diciembre con la Jefatura de Tráfico. “Déjenos presentar a todos nuestros alumnos de manera normal hasta abril y a partir de ahí ya examinaremos con el nuevo sistema, que desde el Ministerio de Interior, además, dicen que es voluntario”, subrayaba Cruz.

En la provincia de Córdoba de forma habitual no han existido problemas con los exámenes de conducir, pero ahora, de forma puntual, los hay por lo que desde la Asociación se pide a la Jefatura Provincial de Tráfico “que mire a ver por qué ha surgido esa demora, sin que lo sigan achacando al covid, ya que las autoescuelas se incorporaron a su actividad hace 9 meses y hemos podido trabajar hasta las 21.30 horas de la noche”.

Respecto a cómo la Jefatura de Tráfico debería dar una solución a la ciudadanía a esos meses de atraso, Cruz lo tiene claro, “lo que habría que hacer es poner más medios, ampliar el horario de exámenes, horas extras de los examinadores, lo que haga falta para poder entrar en el nuevo sistema estando al día”.

Asimismo apunta que la enseñanza que prestan en las autoescuelas es de calidad, “por lo que invito a la Jefa de Tráfico a que se suba a uno de nuestros coches y lo compruebe por ella misma. Cuando a una persona hay que decirle que se va a examinar dentro de dos meses, si suspende y vuelve a examinarse al cabo de otros dos, toda la formación que ha recibido la pierde”, ha advertido añadiendo que una de las cosas que está conllevando estos atrasos es el aumento en la cantidad de suspensos que se están dando. “La Jefatura de Tráfico debería considerarlo. No hay nuevos alumnos de manera tan significativa como para llegar a dos meses de retraso”, ha ratificado.

Por lo pronto, con la marcha de hoy y el escrito ante Subdelegación esperan que haya una solución por la propia subsistencia de las autoescuelas pues “no podemos seguir trabajando así, además de con el retraso con la limitación de alumnos, este negocio no es viable” ha concluido el presidente de esta patronal.

Elena Cordobés de la autoescuela 6 pedales, apunta que sus alumnos son el principal motivo para concurrir a esta manifestación porque “estamos hablando de un nuevo sistema con un filtrado de alumnos totalmente injusto”. Según explica esta profesora, “hoy en día la mayoría se saca el permiso de conducir por necesidad y con el CAPA se les condiciona a no poderse examinar cuando estén listos. Tenemos que elegir nosotros quién se examina y quién no. Los padres hacen un esfuerzo enorme para que sus hijos obtengan el carné. A quién pones delante y a quién retrasas… no estamos dispuestos a hacer esa criba con ellos.”

Andrea Matas viene desde Lucena representando a la autoescuela Euro. Ella ha acudido a la convocatoria para defender al sector y para pedir “que nos dejen trabajar de manera digna”. En los más de veinte años que lleva ejerciendo su profesión asegura que nunca ha visto a su gremio tan hundido como ahora. “Es inaudito que encontremos tantas trabas y dificultades para sacar adelante nuestro trabajo, que es lo único que pedimos, poder trabajar de manera constante”.

Ambas se muestran convencidas de que no es el momento de implantar el nuevo sistema con el retraso de alumnos que se padece. Aseguran que no hay capacidad de evaluar a tantas personas porque “no nos dan fechas para examinar” por lo que piden que, primero, se disuelva el atasco y después “ya podemos hablar de colaborar porque siempre estamos dispuestos a hacerlo siempre que sea algo bueno para el sector”.