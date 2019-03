El 20% de los cordobeses no se ha revisado nunca la visión

El Colegio de Ópticos-Optometristas de Andalucía (Coooa) alerta de que dos de cada diez cordobeses (20% del total) no se han sometido nunca a un examen visual, a pesar de que el 92% de la población considera la vista como el sentido más valioso. Además, aunque el 66% acude a revisión una vez al año, el 32% (un tercio) no lo hace de forma periódica. En este sentido, la entidad colegial recomienda acudir a revisiones visuales al menos una vez al año y a cualquier edad para evitar problemas a medio y largo plazo. En edades tempranas, las deficiencias visuales no detectadas y tratadas pueden generar problemas académicos, de comportamiento e incluso fracaso escolar. En la edad adulta, la presbicia o vista cansada no diagnosticada impide tener una calidad visual adecuada, al igual que ocurre con otras disfunciones habituales que dificultan la vida diaria a nivel personal y profesional de quien las sufre. En personas mayores, los exámenes visuales periódicos pueden evitar problemas graves de visión que, si no se abordan a tiempo, pueden llegar a provocar ceguera.

Según Blanca Fernández, presidenta de este colegio, «acudir al menos una vez al año a que revisen nuestros ojos profesionales sanitarios de la visión, como son los ópticos-optometristas, es fundamental para disfrutar de una visión óptima que nos permita realizar las actividades de nuestro día a día, pero también sirve para poder detectar a tiempo cualquier anomalía que pueda alertar sobre un problema grave de visión, como puede ser el glaucoma». «En Córdoba contamos con cerca de 200 establecimientos sanitarios de óptica autorizados a disposición del ciudadano, donde el óptico-optometrista puede ayudarle a detectar, prevenir y solucionar cualquier deficiencia visual, además de derivarlo al oftalmólogo en caso de percibir alguna anomalía que pueda alertar de una patología», explica la presidenta.

Con el fin de concienciar sobre la importancia de cuidar nuestra visión y acudir al óptico-optometrista de manera periódica, el Colegio de Ópticos-Optometristas de Andalucía ha puesto en marcha una campaña a través de su plataforma TuOptometrista.com, que estará presente en los establecimientos de óptica andaluces mediante carteles y material informativo de utilidad.

Además, a través de las redes sociales de TuOptometrista.com, el colegio andaluz divulgará contenido diario destinado a informar y concienciar a la población mediante datos relevantes relacionados con la salud visual.