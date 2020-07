2.167 inspecciones y solo 10 multas en seis meses por cacas de perro

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Solo 10 multas en seis meses por cacas de perro, ¡qué raro! La policía ha debido visitar espacios privilegiados, porque desde mi terraza se pondrían diez al día, y de pipís muchos más. Un vecino que va en silla de ruedas ha tenido que pegar carteles advirtiendo que “la caca de tu perro termina en mis manos”. La cosa no queda ahí. En mi barrio, céntrico y próximo al ayuntamiento, algunos dueños tienen a sus animales en el balcón desde la 6 am hasta bien entrada la noche (hasta la una de la madrugada he controlado), ladrando con todas sus ganas unos a otros y a todo lo que se mueve. Y si dices algo, la respuesta es la misma, que su perro hace lo que quiere donde y cuando le viene en ganas. Así de simple, una TIRANÍA CANINA, o mejor de los dueños incívicos que parece que viven en medio del campo.