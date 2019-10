15M-Stop Desahucios afirma que "parece que hay menos, pero son invisibles"

"Cuando la estadística sale en los medios de comunicación, eso no le llega a la gente, pero cuando te llegan a ti familias con dos o tres niños pequeños que han recibido ya la notificación de desahucio, no puedes explicar lo que sientes", ha afirmado esta mañana Juana Povedano, una de las portavoces de la plataforma 15M-Stop Desahucios.

La entidad ha atendido a los medios de comunicación en la puerta de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, adonde ha acudido, según ha detallado, para solicitar una reunión con el delegado del Ejecutivo andaluz, Antonio Repullo.

Juana Povedano ha explicado que "queremos que las administraciones se pongan ya de verdad a hacer un plan habitacional donde se le dé solución a estas personas", en alusión a las familias que no tienen vivienda en Córdoba.

Así, ha hecho referencia al caso de una usuaria que, recientemente, "nos comentaba que su suegra dormía en la cama de matrimonio con tres nietos y el abuelo estaba en el sofá. De esas situaciones hay a montones. Se van a casa de familiares o a sitios que no reúnen las condiciones para vivir, como parcelas y naves", ha manifestado, asegurando que "hay una gran mayoría de viviendas hacinadas".

Acerca de la evolución de los desahucios en Córdoba, Juana Povedano ha puntualizado que "parece que hay menos, pero son invisibles porque la mayoría son de personas que no pueden pagar el alquiler. Incluso hay familias que están trabajando y no pueden pagarlo".

Esta portavoz ha señalado que en el punto de información de esta plataforma reciben cada viernes unos tres casos nuevos, por lo que a lo largo del 2019 habrían atendido ya a un centenar de familias que entran en esta situación.

En esta línea, ha subrayado que demandan "un plan de viviendas sociales para acoger a estas personas" y ha comentado que "llevamos ya tiempo que le hemos pedido una reunión al alcalde (José María Bellido) y todavía no nos ha recibido, ni nos ha contestado".

En referencia a las medidas que se consiguieron hace algunos años para paliar la situación de personas que iban a ser desahuciadas de sus viviendas, también ha indicado que "a las personas que negociaron una moratoria de su hipoteca le cumple ahora y están que no viven, porque no saben lo que va a pasar, su situación no ha cambiado".

A esto ha añadido que "fuimos impulsores con la ciudadanía de los alquileres sociales, pero a la mayoría le cumple ya ese contrato, qué va a pasar cuando su situación no ha cambiado". De este modo, ha comentado que "a algunos ya les ha cumplido y el banco les ha subido a un alquiler normal y no pueden pagarlo. Están viviendo en su casa con miedo".

Otra portavoz del colectivo, Amparo Rodríguez, ha lamentado que "la realidad es que no hay ningún plan para hacer efectivo el derecho a la vivienda en Córdoba", mientras que su homólogo Rafael Castro ha planteado que "la solución pasa por hacer una mesa de trabajo en la que estén todas las administraciones que tienen competencias en vivienda y, a partir de ahí, hacer un plan".

Este último ha opinado que "la banca tiene un montón de pisos vacíos, que se los quitó en muchos casos ilegalmente a sus propietarios, puesto que ha dicho el Tribunal de Justicia de la UE que la cláusula de vencimiento anticipado es ilegal".

En este sentido, se ha preguntado "¿Por qué tenemos que perdonarle los 60.000 millones de euros que le hemos dejado? Que lo devuelvan en forma de pisos".