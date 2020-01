150 trabajadoras de lengua de signos e integración social en Córdoba pueden quedar en paro

Unos 150 trabajadores, la mayoría mujeres, que trabajan como personal técnico de integración social e intérpretes de lengua de signos en colegios públicos de la provincia de Córdoba, podría quedar en paro en los próximos meses tras el anuncio de la Consejería de Educación y Deporte de convertir estos puestos de trabajo externalizados en públicos, creando una bolsa de trabajo que "les va a dejar en la calle".

Así lo ha manifestado esta mañana en rueda de prensa Antonio Sánchez, secretario de Enseñanza de CCOO en Córdoba, que ha explicado que en Andalucía son 1.400 los trabajadores afectados, a los que les puede pasar lo mismo que a las 73 trabajadoras de escuelas infantiles que "se han quedado en la calle por el mismo motivo". Desde CCOO dice que "van a luchar para que esto no suceda" y han convocado un calendario de movilizaciones que se inicia el próximo 15 de enero con una jornada de huelga y una concentración en Sevilla ante la Consejería de Educación. El miércoles 22 habrá concentraciones ante las delegaciones provinciales de Educación y el día 29 una concentración de delegados sindicales ante la Consejería de Educación.

El sindicato denuncia que la Administración está utilizando "una engañosa intencionalidad" tanto con el Personal Técnico de Integración Social (PTIS) como con Intérpretes de Lengua de Signos (ILSE), haciéndolas creer que "acceder al empleo público a través de la bolsa de trabajo es la única solución para ambos colectivos, y que la Administración no es la culpable de que no se pueda materializar la continuidad en sus puestos de trabajo una vez rescatados ambos servicios". Antonio Sánchez asegura que "están vendiendo humo, mareando la perdiz", y denuncia que no han convocado a los sindicatos a una mesa de negociación.

Desde CCOO, la solución es "la subrogación" de ese personal, porque la ley 9/2017 de Contratación del Sector Público "lo permite" y los tribunales están dando la razón a los trabajadores, que han puesto más de 1.000 demandas pendientes de resolver. Sánchez señaló que es necesario evitar "la judicialización del problema".

APROBADAS 70 PLAZAS DE PERSONAL TÉCNICO DE INTEGRACIÓN SOCIAL

El Consejo de Gobierno ha aprobado la creación de 70 plazas de Personal Técnico de Integración Social (PTIS) para mejorar la atención del alumnado con necesidades educativas especiales, según anunció el pasado 27 de diciembre la Consejería de Educación. La medida pretende reforzar la estructura estable de los colegios e institutos y cubrir las necesidades de los centros públicos docentes.

Este decreto también recoge la conversión automática de las vacantes de Educador en PTIS. Esto supone, según la consejería, "una cobertura más ágil de este tipo de plazas para que no se dilate la contratación de profesionales que tienen funciones asistenciales al colectivo más vulnerable de alumnos y alumnas".

Los nuevos profesionales se adscribirán a los distintos Equipos de Orientación Educativa para atender las necesidades planteadas por los centros educativos, dentro de la zona de actuación delimitada para cada equipo.

Los puestos de trabajo creados son de jornada completa. Así, los PTIS tienen como funciones atender, bajo la supervisión del profesorado especialista o equipo técnico, la realización de actividades de ocio y tiempo libre de estos alumnos, colaborar en la vigilancia de recreos y clases o instruir y atender en conductas sociales, comportamientos de autoalimentación y hábitos de higiene y aseo personal, entre otros.

Como requisitos académicos se exige la titulación de Técnico Superior de Formación Profesional en Integración Social.

La ampliación de la plantilla se realizará mediante una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración General de la Junta en la Consejería de Educación y Deporte.