El 14,2% de las horas extra no se pagan en Córdoba

El 32,7% de las 376.502 horas extra trabajadas en Andalucía durante el primer trimestre de este año -hasta un total de 123.183- no fueron remuneradas, según el sindicato CCOO, que alerta de que la realización de horas extra no pagadas es «una práctica habitual en el mercado laboral andaluz» que, no obstante, «se vio agravada de forma alarmante como consecuencia de la crisis económica».

Por provincias, según CCOO, Córdoba es la provincia andaluza en la que se registran menos horas extra no pagadas, con el 14,24% y un total de 2.666 horas sin abonar. Por el contrario, Almería, con un 56,57%, se sitúa a la cabeza, seguida de Jaén, con el 44,16%, informa Europa Press.