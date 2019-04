Un total de 27 rejas y balcones participan en el concurso municipal del 6 al 19 de mayo

El Concurso Municipal de Rejas y Balcones de Córdoba de 2019 se celebrará del 6 del 19 de mayo con un total de 27 participantes repartidos por distintas calles y plazas de casco histórico de la capital, según ha destacado en rueda de prensa la delegada de Promoción de la Ciudad, Carmen González.

Dotado con presupuesto de 12.350 euros, la concesión de seis premios (del 1º al 6º) y accésit de participación, el Concurso de Rejas y Balcones vuelve a contar con el patrocinio de Carrefour, y el fallo del jurado tendrá lugar el 10 de mayo, ha señalado la concejala en la presentación, en la que ha estado acompañada por los directores de los centros de Carrefour ‘Sierra’ y ‘Zahira’, Alberto Guerrero y Ricardo Carrillo, respectivamente.

González ha detallado que el certamen, que coincide con el concurso de la Fiesta de los Patios de Córdoba, como es tradicional, incluye seis premios, el primero dotado de 900 euros, 750 el segundo, 600 el tercero, 400 el cuarto, 300 el quinto y 200 el sexto, y a esto hay que sumarle el accésit de participación para todas la rejas y balcones admitidas a concurso, informa el Ayuntamiento en una nota de prensa.

Para esta edición se han presentado 30 solicitudes de participación, de las cuales 27 entran a concurso; la número 17 (calle Auxiliadora, 25) se presenta fuera de concurso (está en el mapa de rutas, pero sin competir) y las dos restantes, una de ellas sufrió daños fuertemente reprobados que le han impedido participar, y la otra ha quedado excluida por no alcanzar la puntuación necesaria, ha indicado.

Carmen González ha resaltado la dificultad de la decisión del jurado ya que nuestras rejas y balcones tienen una altísima calidad, al tiempo que ha agradecido la colaboración que Carrefour presta a este certamen del mayo festivo cordobés.

Es también una tradición centenaria, ya que el concurso celebró su primera edición en 1919 y posteriormente tras avatares diversos y el impacto de la Guerra Civil se recuperó en 1946 con el mecenazgo municipal. Tras una interrupción en los años 80, el certamen de Rejas y Balcones vuelve a adorna el mayo cordobés en 1996, con el patrocinio de Pryca, antecesora de la Carrefour, cuyos centros en Córdoba llevan 23 años ligados a esta fiesta de los balcones y las rejas en flor.

Sobre el incremento de la participación en 2019, Carmen González ha dicho que el pasado año participaron 23 y que en este son 27 rejas y balcones, es decir cuatro más. Un objetivo al que se contribuye aumentando la cuantía de los accésit de participación, tal y como se ha hecho en esta convocatoria, según ha añadido la concejala.

Las nuevas rejas en el concurso de 2019 son c/ Cidros, 2 (número 25), c/ Postrera 29 y c/ Postrera 35 (números 6 y 7), Puerta de Almodóvar, 5 (número 1) y c/ San Basilio 20 (número 4).

Los accésit de participación ascienden a 200 o 250 euros por reja, según el tamaño de las mismas y el número de las rejas y balcones presentados, aumentando a estas cantidades desde 121 y 154 por reja que había hasta ahora en las ediciones anteriores.

Por su parte, en nombre de Carrefour, Alberto Guerrero ha destacado que este apoyo al concurso del mayo festivo de Córdoba se inscribe en “las políticas de responsabilidad social de Carrefour, que se materializa en eventos culturales, deportivos, académicos, que la ciudad de Córdoba nos demanda. Es un auténtico placer colaborar con este concurso tan tradicional y esperamos seguir haciéndolo”.