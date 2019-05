Si hay batalla, que las balas sean flores...

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Una tradición que dura en el tiempo NO implica que sea no solo adecuada sino excelente. En este caso, desde los años 60, ya existe la alternativa que "a la guerra es preferible hacer el amor". De otra manera, se puede dialogar y tener otra actitud empática que TIRAR algo que debería ser un regalo de la mano a la mano. Una cosa es que una Federación de peñas o de vecinos plantee este evento a su manera (o consciencia) y OTRA que el Ayuntamiento se asocie a un evento donde se maltrata la flor por excelencia en nuestra ciudad. Esas flores que se tiran al aire, podrían ser de papel. Las reales se deben dar y ragalar de otra manera, y en toda la ciudad en genneral y en las zonas turísticas en particular. Si se quiere acceder a la excelencia hay que cuidar con esmero los detalles. Es lo que hace la diferencia entre calidad y cantidad, entre algo ordinario y extraordinario...