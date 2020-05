Rafael Barón: «Lo principal tiene que ser cuidar al cuidador»

-Dos únicas preguntas, pero de respuestas amplias y difíciles: con la Fiesta de los Patios, ¿qué es lo mejor que estamos haciendo?

-Intentar conservar su esencia, que sigan siendo los cuidadores los protagonistas de la Fiesta. La fórmula no puede ser comprar casas antiguas y convertirlas en escaparates. Lo principal tiene que ser cuidar al cuidador para que los patios estén en su plenitud. También lo hacemos bien cuando se ayuda desde el Ayuntamiento a los cuidadores con el IBI, el agua...

-¿Y qué hacemos mal?

-La verdad, no creo que estemos haciendo algo mal, mal, mal... Hay quienes piensan que la masificación es un problema pero... A veces pasan cosas como ésta (la crisis sanitaria) y fíjate cómo estamos este año. Hemos sido invitados a conocer un proyecto de una forma más moderna de control de acceso automatizado para próximas ediciones. No me toca hablar de ello, pero sería magnífico para algunos aspectos, conocer las preferencias e itinerarios de los visitantes... Insisto, no veo que estemos haciendo las cosas muy mal, aunque está claro que lo primero es que el cuidador, con todo el trabajo, esfuerzo y dinero que pone se vea entendido. Quizá algo que podría mejorarse mucho son algunas campañas de promoción que no están... coordinadas. Las campañas deben de ajustarse a lo que necesitan la Fiesta de los Patios y la ciudad. Esa descoordinación puede hacer que la gente se canse por la desinformación.