Miguel Ángel Roldán: "Quizá venía bien un respiro... cambiar todos la mentalidad"

-Dos preguntas muy simples pero difíciles de responder. ¿Qué estamos haciendo bien con los patios?

-En general, se está haciendo bien. Los cuidadores le dedican todo el mimo del mundo y hay que apoyarlos. Y concretamente este año, creo que se está obrando como se debe y ya que están cerrados los patios, los estamos difundiendo para que lleguen a todos los rincones del mundo. ¿Que podría ser mejor? Todo el mejorable en la vida, pero con los medios que tenemos...

-Y la otra pregunta: ¿Qué estamos haciendo mal?

-Siempre es criticable haber o dejado de hacer una cosa u otra. Pero creo que la voluntad que estamos teniendo todos en intentar divulgar nuestra cultura es incuestionable. Es una pena que no se pueda tener un contacto directo con el visitante, que es por lo que nos dieron el título de Patrimonio de la Humanidad. Ésta es una fiesta de contacto, y eso se echa de menos, donde puedes hablar, explicar al visitante, sorprenderlo...

-Cuando se celebra el concurso con la masificación, tampoco va quedando ya mucho tiempo para ese ‘contacto’, ¿no?

-Hombre, la masificación es un problema... Se trabaja en ello. Y además este año, con el confinamiento, no ese justo el problema. Pero si me apuran, y ya que no nos queda más remedio que no abrir Los Patios... quizá nos venía bien un respiro, no tener ese agobio de que mayo se echa encima y cambiar todo el mundo la mentalidad. Ver lo que valen Los Patios y valorarlos.

-¿Como dicen los taurinos: «parar, templar y mandar»?

-(Ríe) Efectivamente. Así es.