Patios de Córdoba: el precio de la pasión

El confinamiento por la crisis sanitaria, que impide este año visitar los patios, sin embargo le ha dado un tiempo extra a muchos cuidadores para que sus recintos luzcan «mejor que nunca», coinciden en afirmar tajantemente, con las tres mismas palabras y sin duda alguna Ana Balbuena (Pedro Fernández 6) y Benito Raya (Gutiérrez de los Ríos 33).

Y es que... si el patio se vive con pasión y le obligas al cuidador a tomarse su tiempo encerrado en casa pues... pasa lo que pasa, que tenemos este año algunos de los mejores recintos en décadas, aunque tengan que disfrutarse a través de iniciativas como la que Diario CÓRDOBA, tanto en la edición en papel como con las galerías y los vídeos de la edición digital.

Ese algo ‘animal’

En todo caso, el patio en Córdoba se vive de formas muy distintas, y todas muy respetables, por ser una afición obsesiva, por orgullo propio y hasta por algo de vanidad, porque se concibe como un recinto especial y casi mágico, porque es el alma de la familia del cuidador, también porque con la ayuda del concurso se completa la renta familiar, por ese gusanillo de mayo o por que «es algo... animal. Yo me levanto y, antes del café incluso, tengo que salir al patio... verlo, olerlo. ¿Será porque es algo que está en los genes de los cordobeses?», decía ayer Benito Raya riéndose de su costumbre mañanera pero, a la vez, hablando muy en serio.

Precisamente, Raya hablaba ayer de la evolución de su patio, posiblemente el recinto participante en el concurso con las paredes y las medianeras más altas de media, lo que le ha venido obligando desde hace siete ediciones a un sobreesfuerzo en amplísimas superficies verticales con plantas de enorme porte: cinco, seis, siete metros de altura. «Yo ya no me subo como un gato a la escalera, me gusta disfrutar del patio aún más, pero... a menos altura». Un ejemplo más de que cada patio es siempre un reflejo del alma, la forma de entender la vida y el espíritu del cuidador en ese momento.

Otro tanto podría decirse de Rosario Ojeda y José María González en el patio de Diego Méndez 11, liderando en el vecindario la puesta en valor del recinto, o de Ana Balbuena, en Pedro Fernández 6, que ayer confesaba cómo este año ha hecho de la necesidad virtud y ha conseguido, empleando el tiempo del confinamiento uno de los mejores escenarios posibles que podría albergar su recinto.

Al respecto, Balbuena, todo un referente ya por su pericia con plantas de todas las variedades y necesidades de cultivo (fue el primer premio del 2015), confesaba que este año «las amarilis están espectaculares, como las alegrías, las alitas del ángel... por supuesto la camelia del centro. Y ahí se me podía ver muchas veces, leyendo en la mecedora en el centro del patio». Hay que reconocer que con un patio cordobés... no todos los confinamientos son precisamente iguales.