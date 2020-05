Patios de Córdoba: fragancias de pueblo y de palacio

Los recintos del entorno de San Andrés que lleva hoy Diario CÓRDOBA a los lectores, para que el confinamiento no les separe este año de la aplazada Fiesta de Los Patios, son posiblemente la mejor mini-ruta virtual de la serie para disfrutar de las múltiples formas de entender el patio en Córdoba, tanto hoy como a lo largo de la Historia. Por un lado, egregios palacios como el de Viana o el de Orive y, por otro, antiguas casas de vecinos reconvertidas al siglo XXI. Todo ello teniendo claro que si en la Fiesta de Los Patios faltara uno de ellos, solo uno, sin duda Córdoba sería menos Córdoba.

Viana por ahora no abre

Por eso, hay que lamentar aún más que el Palacio de Viana no pueda abrir hoy sus puertas. Y es que se podría pensar que en la Fase 1 del desconfinamiento, en la que entra hoy Córdoba, Viana estaría facultada para recibir visitantes con las condiciones de aforo y medidas preventivas que se han dispuesto para los recintos museísticos. Sin embargo, como confirmaba ayer el director del Palacio de Viana, Leopoldo Izquierdo, no sería hasta una hipotética Fase 2 (con suerte, el 25 de mayo) cuando abrirían al público, ya que formalmente el conjunto tiene categoría de monumento, no de centro museístico.

Toda una enorme pena, porque el equipo de jardinería y mantenimiento, junto al benigno mes de abril, tiene los patios «como nunca», resumía ayer Izquierdo.

Casi las mismas palabras utilizaba ayer Julia Sesma, en Isabel II 1, un patio con elementos de siglos donde sus vecinos se han hecho herederos del buen espíritu de aquellas casas de los muchos de antaño. «Hemos cuidado las plantas como salíamos al patio: por turnos. Y cuando coincidíamos, cada uno nos poníamos en una esquina», decía ayer con buen ánimo Julia sobre el confinamiento. Pese a todo, y además de las tormentas de abril y de la floración adelantada por el caluroso febrero, «el patio está precioso, de los mejores años. Las gitanillas las begonias...» Una lástima que las fotos de Diario CÓRDOBA no puedan acercarles el olor del rincón de las aromáticas.

Por su lado, también la benigna primavera ha hecho que el patio de Cristina Bendala, un clásico del certamen, muestre un aspecto espectacular, muy al contrario de la seriedad de la que hace gala el Palacio de Orive, más aún este año, como reflejando un poco la tristeza institucional de este mayo sin fiesta de los patios.