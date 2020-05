Manuel Escudero: "El patio no tiene por qué perderse, es una forma de vida"

-Se habla del corazón, la belleza, la pasión, el trabajo... Pero Los Patios necesitan también un cerebro gris, ¿no?

-(Ríe) Bueno, uno no. Varios. Desde 1995 que llegué ha habido un equipo que con su experiencia, su honradez, tu trabajo hemos intentado hacer un programa de Patios coherente, siempre con los cuidadores de los Patios para los que participar es una anomalía en su vida cotidiana, un enorme esfuerzo. Piden vacaciones, no saben con quién dejar a los niños... ¡Hay tantos factores a tener en cuenta!

-De ese equipo, hay que recordar a Diego Ortega, ya jubilado.

-¡Claro! ¡Ha sido fundamental! Se conocía todos los patios y a todos los cuidadores. Era la hormiguita de un trabajo impresionante.

-Van con el personal justo en Ferias y Festejos y cualquier cosa que se retrasa, y no solo con Los Patios, sale en titulares.

-Con Los Patios, por ejemplo, las bases nos gusta que estén aprobada en enero, porque luego está la comisión técnica de preselección, diseño de planos, rutas, etcétera. Y todo eso mientras se planifican Cruces, Feria... Mire: la cabalgata de Reyes se perfila en junio. También hay mucho trabajo de comunicación, de calle. Y sí, no hay mucho personal y además nos jubilamos dos este verano.

-¿Con todo eso se puede diseñar ahora un festival de Patios, aunque sin concurso, para octubre?

-Hay opiniones encontradas. Yo entiendo que hay un deseo por muchos. Pero no sabemos cómo vamos a estar en octubre, no solo en el aspecto sanitario. El verano castiga mucho a las plantas, hay plagas... Lo mismo mostramos un producto que no tiene que ver mucho con Los Patios en mayo. Se está trabajando en todo. Aunque también tenemos la suerte de que tenemos un ciclo de patios en Navidad, una época incluso con otro tipo de flor (azaleas, ciclamen, antirrhinum, etcétera) que tendría mucho atractivo, se podría divulgar mejor cuando haya más movilidad... En fin.

-¿Va a echar de menos al patio del Palacio de Orive, donde están los servicios de Feria y Festejos? Lo digo por su jubilación.

-Son 37 años en el Ayuntamiento, y en Orive, desde el 2003. ¡Pues sí, claro! Aunque algún paseíto me daré por allí. Hay muchas cosas que aportar y hay muchos cuidadores que tienen mucho que decir de Patios, como los jóvenes que están llegando. Porque el patio no tiene por qué perderse, es una forma de vida muy cordobesa y un privilegio.