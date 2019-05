La Feria no tendrá toldos, pero sí baños de obra e hilo musical en la Calle del Infierno

Empieza la cuenta atrás. A las 24.00 horas del viernes 24 o 00.00 horas del sábado 25 acabará la campaña electoral y, con la jornada de reflexión, se dará el pistoletazo de salida al encendido de El Arenal (los socios podrán acudir a sus casetas a partir de las 22.00 horas), que será lugar de fiesta y ocio hasta la madrugada del 2 de junio. La Feria de Nuestra Señora de la Salud volverá a ser este año un gran solarium porque no estrenará sombras nuevas ni toldos (el tiempo y la burocracia se han echado encima), pero a cambio, el recinto ferial recuperará los baños de obra que llevan quince años cerrados y que mantendrá en perfecto estado una asociación de mujeres. Además, habrá hilo musical en la Calle del Infierno, lo que evitará la guerra de sintonías entre barracas y cacharritos, lo que permitirá no solo unificar lo que suena sino controlar el volumen de lo que se oye en la que siempre ha sido la zona más ruidosa de El Arenal. Esa será la principal novedad de la Calle del Infierno, que traerá las mismas atracciones de años pasados. La incorporación del hilo musical permitirá, además, atender la petición de la asociación Autismo Córdoba, que este año podrá acudir a la feria con sus niños porque durante dos días, el lunes de 12 a 15 horas y el martes de 14 a 21 horas, reinará un silencio relativo (no habrá música).

El Arenal contará con 98 casetas, entre las que habrá cuatro novedades, las casetas de la AVV La Voz, la asociación cultural Amigos de la Buganvilla, la asociación latinoamericana de Mujeres Emprendedoras y la asociación de Celiacos de Córdoba, que saltan de la foodtruck del año pasado a una caseta de verdad donde ofrecerán comida adaptada para las personas que no pueden comer gluten. Por contra, han causado baja el Club Vistasierra, la hermandad Los Dolores de Alcolea, Minuto 90 y Luces de Écija. Oro-Incienso, que solicitó estar, finalmente tampoco estará en la Feria este año.

DISCOCASETAS / Las que sí podrán poner música alta por la noche serán las cuatro discocasetas que se han registrado en El Arenal como tal, un número reducido que abona las tasas correspondientes para ser discocaseta en este espacio de forma legal y que cada año contrasta con la gran cantidad de casetas que ejercen como tal sin autorización expresa. Según la concejala de Promoción de la Ciudad, Carmen González, el año pasado 12 casetas fueron apercibidas por incumplimiento de bases, entre las que esta práctica es habitual. El Ayuntamiento recomienda acudir a la Feria en transporte público aunque el aparcamiento situado al otro lado de la autovía estará abierto desde el viernes 24 de mayo a las 18 horas hasta el sábado de madrugada al precio de 7 euros, turismos y 2 euros, motos. También se pueden adquirir bonos (http://www.aparcamientoferiadecordoba.com).

PERSONAS SORDAS / Esta edición de la Feria promete ser la más inclusiva de la historia no solo por esta medida sino porque está previsto también que las personas sordas cuenten en la caseta de Cruz Roja con un servicio de intérprete vía online que facilitará la atención sanitaria a estos usuarios y la comunicación para cualquier otra cuestión que soliciten. Los caballos volverán a ser protagonistas en El Arenal y para ello, el Paseo de Caballos estará en funcionamiento desde el día 25 de mayo al 1 de junio en horario de 13 a 20 horas, con la prohibición expresa de que los carruajes no puedan pasar por las calles transversales de la Feria.

Como cada año, habrá servicio de tren neumático para mayores y colectivos que lo soliciten de 12 a 15 horas y de 16 a 22 horas. Tres trenes con capacidad para unas 60 personas. El estanco que se estrenó el año pasado volverá al recinto en la misma ubicación.

PROGRAMACIÓN

VIRGEN DE LA SALUD

Sábado 25. 11.00 horas. Exhibición de enganches de tradición en el Alcázar RRCC. 11.00 a 14 horas. Salida desde la Ermita (cementerio de la Salud) con los estandartes de la Virgen hasta llegar el recinto ferial.

CONCIERTOS

24 de mayo. Caseta Municipal. Los Vinilos. 24.00 h.

25 de mayo. Caseta Municipal. Revólver. 24.00 h. 26 de mayo. Caseta Municipal. Maite Adrián. Tributo a Isabel Pantoja. 23.30 h.

27 de mayo. Caseta Municipal.Gala de la copla cordobesa. Anabel Seoane y Rafa Galdón. 22.30 h.

28 de mayo. Caseta Municipal. Gala de la copla cordobesa. María Carmona y Javier Pacheco. 22.30 h.

29 de mayo. Caseta Municipal. Wolf Star. 23.30 h.

30 de mayo. La Banda Sureña. 22 y 01.00 h. Los Tabernícolas. 23.30 h.

31 de mayo. Caseta Municipal. Duende callejero. 23 h.

1 de junio. Caseta Municipal. Gala Se llama copla. Gloria Romero y Cristina Serrano. 15 h. Sergio Contreras. 24.00 h.