La alcaldesa cree que "la afluencia de visitantes a los patios nunca es un riesgo"

La alcaldesa de Córdoba y candidata socialista a las elecciones municipales, Isabel Ambrosio, ha asegurado este martes, en un acto de campaña en el Parque Cruz Conde, que “la afluencia de visitantes a los patios nunca es un riesgo”.

Ha indicado que “hay que mantener la sostenibilidad en esa actividad y especialmente en la concentración durante los días en los que se celebra el festival de los patios”, aunque ha reconocido que “una vez acabe el mes de mayo hace falta tener de nuevo un encuentro, igual que hicimos con la Feria, para programar de cara al futuro la identidad del festival de los patios” y, también, “del festival de las cruces de mayo”.

La candidata del PSOE ha reiterado que “la sostenibilidad” de los patios, junto a la “garantía de que no pierdan sus señas de identidad", no pueden “estar reñidas con la afluencia del número de visitas” turísticas”. No obstante, Ambrosio ha afirmado que “tenemos que plantear hacia donde queremos seguir creciendo y los elementos a tener muy en cuenta para que esa identidad no se pierda”.