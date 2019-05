Vox exige a Casado que rectifique para negociar los presupuestos de la Junta

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Alejandro Hernández, ha exigido este jueves al presidente del PP, Pablo Casado, que rectifique las palabras en las que calificó a Vox como "extrema derecha" para sentarse a negociar con el Gobierno regional los presupuestos de la Junta.

"Esto no es una rabieta ni una reacción desmesurada", ha advertido Hernández en rueda de prensa, en la que ha sostenido que "si el PP ha copiado casi de modo literal el programa de Vox y ahora dice que es un partido ultra o de extrema derecha, lo que tiene es ganas de molestar, ofender o incluso injuriar", informa Efe.

"Si a los incumplimientos del acuerdo de investidura firmado con el PP añadimos la ofensa, estamos echando gasolina a un fuego que ya ha alcanzado unas dimensiones lo suficientemente importantes como para que en estos momentos no estemos en disposición de sentarnos a hablar con el PP ni con Ciudadanos", ha zanjado.

A su juicio, lo que se requiere ahora mismo es "una explicación clara y contundente" sobre estas afirmaciones, explicación que demandan al propio presidente de los populares: "La cabeza del PP es Casado y es quien ha pronunciado esas afirmaciones. Quien lo ha dicho tendrá que rectificarlo", ha sentenciado.

Tras rechazar que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, pudiera realizar un papel de "intermediario" con Casado, Hernández ha asegurado que no se plantean aumentar sus demandas para los presupuestos sino que están "cerrados" a negociar porque "no es razonable hacerlo con alguien que te está insultando". "No es una buena manera de invitarte a negociar", ha dicho el portavoz de Vox, para quien los populares "le han dado una patada a la silla" en la que estaba invitando a sentarse a su partido.

Para Hernández, que ha considerado "habitual" que por parte de la izquierda se produzcan estas "descalificaciones" tildando a Vox de extrema derecha, "en rigor" no se puede calificar como tal a esta formación porque "la división izquierda-derecha ha quedado en desuso".

Preguntado por si habrá o no presupuestos de la Junta, Hernández ha dicho que el Gobierno puede negociar con el PSOE o con Adelante Andalucía, y ha invitado a PP y Ciudadanos a "hacer público" y "decir claramente" si está manteniendo conversaciones con los socialistas.

"Si el PP, Ciudadanos y especialmente el vicepresidente Juan Marín siguen sin aprender matemáticas no es nuestra cuestión. Nosotros sabemos sumar", ha enfatizado el portavoz de Vox, quien cree que después del resultado de las elecciones generales "se pueden prever nuevas tensiones" en el Gobierno andaluz.

En su opinión, el "acercamiento" en votos que ha provocado que Ciudadanos por primera vez se sitúe por delante del PP en Andalucía puede llevar a que el número dos de la Junta, Juan Marín (Cs), "se sienta con más fuerza, y eso sí puede tener consecuencias".