Velasco propone evaluar la demanda de los másteres a los 3 años de impartirse

El consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, se muestra partidario de realizar «una evaluación sobre cuál ha sido la demanda» de un máster a los tres años de comenzar a impartirse para, en función de que ésta sea o no lo «suficientemente elevada», decidir sobre su continuidad o no.

En una entrevista concedida a Europa Press, el consejero ha abogado así por «realizar un análisis de los resultados que se están obteniendo» con los másteres que se imparten en las universidades andaluzas.

Al respecto, ha considerado que «es lógico que la recepción inicial de algunos másteres por parte de los alumnos no sea muy positiva porque no los conocen», por lo que «hay que dar uno, dos, tres años» de margen y, «a los tres años, realizar una evaluación de cuál ha sido la demanda por parte de los estudiantes». Si ésta «ha sido suficientemente elevada, por supuesto que continúe» la impartición del máster, pero «si ha sido muy escasa después del tercer año, las propias universidades van a querer no seguir impartiendo ese máster» porque les «cuesta carísimo», según ha razonado Velasco.

También, en relación a la «línea» que va a seguir la Consejería de Economía acerca de los títulos universitarios de grados y posgrados, Velasco ha insistido en el mensaje de que «no se va a cerrar ninguna facultad», pero ha apuntado que «puede tener sentido la fusión de dos grados que se impartan en dos universidades próximas con muy pocos alumnos».

«Eso no significa suprimir el título, sino que lo impartan dos universidades», según ha remarcado el consejero, que además ha subrayado que «esto ya existe», porque, por ejemplo, «las universidades de Sevilla, Jaén y Granada tienen títulos interuniversitarios», e incluso «se hace con universidades que no están en Andalucía».

Así, ha explicado que la Universidad de Córdoba «comparte la impartición de un título con la Universidad de León, por un lado, y con la de Lérida, por otro, y está funcionando bien», según ha remachado Velasco, quien cree que, «para ahorrar recursos», esta modalidad «tiene sentido» como, según ha agregado, también le trasladan «los propios rectores», que «entienden» esa idea.

En todo caso, el consejero ha abogado, en relación al mapa de titulaciones en Andalucía, por esperar a conocer el resultado del «estudio que se está realizando por parte de la Secretaría General de Universidades» de su Consejería. Sobre otro estudio, el que el Consejo de Gobierno acordó el pasado 5 de marzo solicitar a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) sobre las competencias de la Junta de Andalucía en materia universitaria, Velasco ha apuntado que su inicio «es inminente», de manera que antes de agosto esperan tener sus resultados.

FINANCIACIÓN / Sobre la deuda que la Administración autonómica mantiene con las universidades, Velasco ha señalado que se trata de «uno de los temas más peliagudos que estamos tratando», si bien ha querido lanzar el «claro mensaje» de que «las universidades no deben temer absolutamente nada respecto a la financiación», porque la Consejería que él dirige tiene el «muy fuerte compromiso no sólo de mantener, sino de mejorar la financiación de las universidades», lo que se hará «paulatinamente».