Unanimidad en el Parlamento para impulsar un acuerdo por Doñana

El Pleno del Parlamento de Andalucía acordó ayer por unanimidad instar al Gobierno autonómico a impulsar un gran pacto social y político para la preservación de Doñana, evitando riesgos que puedan derivarse de las «amenazas» a las que se ve sometido este espacio. Dicho pacto tiene como objetivo el diseño y ejecución de cuantos planes, programas y normas sean necesarias para garantizar un verdadero modelo de desarrollo sostenible de la comarca de Doñana.

Se trata del primer punto de la proposición no de ley presentada por Adelante Andalucía, a la que se incorporaron varias enmiendas -algunas transaccionales- de casi todos los grupos políticos (siete del PP, tres de Ciudadanos y una del PSOE). La iniciativa insta también al Gobierno central (Vox votó en contra) a suspender los permisos otorgados al proyecto de almacenamiento de gas hasta que se resuelvan las irregularidades detectadas en la evaluación de impacto ambiental, así como a realizar un estudio sobre medidas para garantizar el mantenimiento de las aguas superficiales y subterráneas que nutren Doñana.

Durante la defensa de la propuesta, la portavoz de Adelante Andalucía, Angela Aguilera, defendió la necesidad de frenar unas «políticas de locura» que están poniendo en peligro Doñana. «Les ofrecemos un pacto por la vida, un pacto para se cierren todos los pozos ilegales y para que se haga una política agraria sensata», clamó Aguilera, que apeló a la necesidad de impedir que se desarrolle el proyecto de almacenamiento de gas.

La portavoz del PSOE, María Márquez, tildó de «oportuna» la proposición no de ley porque en estos momentos, Doñana está “más amenazada que nunca por la entrada de la derecha» en el Gobierno. «La llegada de la derecha no asegura la paralización del proyecto de almacenamiento de gas porque el Gobierno de Rajoy no atendió jamás los requerimientos del Ejecutivo de Díaz, que pidió la evaluación del proyecto en su conjunto», recalcó.

La portavoz del PP, Dolores López, que lamentó que hay «mucha gente interesada en hablar mal de Doñana», prometió que el Gobierno de Moreno va a «proteger esta joya», pero pidió que se hable «en positivo» de este espacio «y de la gente que vive en el entorno». Sobre el proyecto gasístico, dijo que «el niño y el padrino han sido los mismos en este bautizo: el PSOE», y defendió que lo que hace falta es que el Gobierno de España haga un análisis de dicho proyecto en su conjunto.

El portavoz de Ciudadanos, Julio Díaz, que aseguró que Doñana tiene en Ciudadanos «una garantía de preservación», criticó la «deficiente gestión» de los sucesivos gobiernos socialistas en Andalucía. Sobre el proyecto gasístico, dijo que el enfoque del anterior gobierno fue «muy desafortunado», pues una empresa ejecuta los proyectos que «le han sido aprobados por las diferentes administraciones», al tiempo que defendió que se «cuide a la agricultura» en esta zona.

El portavoz de Vox, Rafael Segovia, que tildó de «imprecisa y confusa» la proposición no de ley, dijo que le preocupa el «nulo interés» que Adelante Andalucía muestra por Huelva y por los intereses de sus vecinos, aunque admitió que Doñana está «realmente en peligro».