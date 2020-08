Susana Díaz ofrecerá a Moreno el apoyo del PSOE a los presupuestos de la Junta

La secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, ha avanzado este lunes que ofrecerá al presidente de la Junta, Juanma Moreno, el apoyo del "partido con más votos y más escaños" en el Parlamento para aprobar los presupuestos andaluces del ejercicio 2021, pero ha precisado que el PP y Ciudadanos "tienen que elegir que les ayudemos nosotros en vez de seguir amarrados a la mano de la ultraderecha".

En su intervención en la reunión de la ejecutiva del PSOE-A tras el paréntesis vacacional, Díaz ha incidido en que acudirá este martes a la reunión con el presidente de la Junta, dentro de una ronda con todos los portavoces parlamentarios, con la "mano tendida" a los partidos que conforman el Gobierno, PP y Ciudadanos, aunque ha lamentado que "hasta ahora no ha sido así y es la evidencia de la prepotencia de un gobierno que no quiere ver el caos en la sanidad, en la vuelta al cole y en los servicios públicos".

15 medidas para una vuelta al cole segura

También le presentará a Moreno un documento con quince medidas para una vuelta al cole segura frente a los contagios por coronavirus y, en este sentido, ha defendido rebajar a veinte la ratio de alumnos por clase, como han hecho otras regiones, y para ello le ha ofrecido el apoyo del PSOE para hacer las modificaciones presupuestarias para la contratación de más docentes.

La dirigente socialista ha garantizado que va a la reunión "con toda la voluntad de diálogo" y con propuestas concretas para fortalecer la sanidad porque es "impensable que en una pademia un andaluz no puede ir al médico y sí al colegio, a la playa o un centro comercial", garantizar una vuelta segura al cole y reforzar las residencias de mayores y la economía para enfrentar la "posible segunda oleada" de covid-19, además del principal apoyo que le puede brindar la oposición al gobierno, que es el respaldo para aprobar los presupuestos.

Por ello, ha confiado en que el presidente de la Junta "no actúe con prepotencia y no desprecie la mano del partido mayoritario, que, además, está muy cerca de la gente y sabiendo lo que les preocupa y separa el ruido de la paja", aunque ha recordado que el PP "hasta ahora ha optado por la ultraderecha, que le era más cómodo y compartía muchos de sus postulados".

Según Díaz, las propuestas que trasladará al presidente andaluz se centran en el "bienestar de los andaluces" y en las principales preocupaciones como son la vuelta al cole segura, las citas médicas presenciales, las visitas a las residencias, la vigencia de los ERTE y la actividad económica en general y sobre todo la de los sectores más afectados como el comercio, el turismo y la hostelería.

En materia educativa, el PSOE presentará quince medidas "indispensables" para una vuelta segura al cole y, entre ellas, considera urgente contratar el número de docentes necesarios para que no haya mas de veinte niños en las aulas, además de medidas de control sanitario en las aulas, de limpieza y de otras que afectan a los servicios escolares.

La bajada de la ratio por clase la han adoptado ya Cataluña, Valencia Madrid, La Rioja y Navarra, ha apuntado Díaz, que es la única forma de garantizar la seguridad de dos millones de personas que conforman la comunidad educativa en Andalucía.

Son "medidas concretas, sensatas y factibles y no pedimos la luna", ha apostillado la secretaria general de los socialistas andaluces.

Más plantilla para los centros de salud

En sanidad, Díaz ha reclamado más plantillas en los centros de salud, ya que "andaluz no puede ir al médico de forma presencial" porque la aplicación Salud Responde no le da citas para los próximos quince días y como mucho pueden visitar al médico haciendo cola en los centros de salud, a pesar de que Andalucía está "peor que antes del verano" en contagios de coronavirus.

También ha reclamado más rastreadores porque se acerca la gripe y tendrán que convivir con una "posible segunda oleada" del coronavirus y, en este sentido, ha apuntado que el Gobierno central ha puesto a disposición de las comunidades a las fuerzas Armadas para ejercer esta función.

En las residencias de mayores el gobierno andaluz tampoco "ha dado respuesta a la realidad de lo que la gente necesita", ya que ha hecho en plena pandemia una reestructuración de competencias, que han pasado de Igualdad a Salud, que responde, según Díaz, a "intereses internos y a un reparto de cargos" entre el PP y Ciudadanos con el que el vicepresidente y líder de Ciudadanos, Juan Marín, ha "ajustado cuentas en su partido y el PP aprovechara esa debilidad para llevarse competencias".