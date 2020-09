Siete de cada diez familias andaluzas prefiere la vuelta al cole presencial

Siete de cada diez padres y madres con hijos en edad escolar prefieren una vuelta al cole presencial (76,8 %) y el 45,8 % asegura que con toda seguridad llevará a sus hijos cuando el empiece el curso a lo largo de este mes de septiembre, según una encuesta de la Fundación Centro de Estudios Andaluces.

La encuesta sobre la vuelta al cole, basada en 603 entrevistas a padres y madres con hijos en edad escolar, entre 0 y 18 años, realizadas el pasado 29 de agosto, recoge el nivel de preocupación ante la situación de la pandemia provocada por el covid-19, así como su valoración respecto a las medidas previstas en materia de prevención, higiene y seguridad y en conciliación, entre otras cuestiones, ha informado esta fundación adscrita a la Consejería de Presidencia.

Respecto a la vuelta al cole la mayoría de las familias se inclina por que sea presencial, en un 42,% de los encuestados; el 3,8 % por cuatro días presenciales y uno no; el 14,9 % por tres presenciales y dos no; el 6,5 % por más días no presenciales que presenciales; y un 28,4 % prefiere que sus hijos reciban todas las clases online.

En este sentido, la encuesta recaba la opinión sobre el seguimiento que tuvieron sus hijos del curso durante los meses en los que el estado de alarma estuvo en vigor y prácticamente hay división entre el 45,3 % que afirma estar satisfecha con el desarrollo del curso y un 42 % que se declaran insatisfechas o muy insatisfechas.

De este estudio de opinión se desprende que la mayoría de los padres y madres tienen un elevado nivel de preocupación por la vuelta al cole y por la evolución del coronavirus, si bien en una escala de valoración de uno a cinco sobre la necesidad de su cumplimiento la mayoría de las medidas propuestas obtienen una puntuación superior a 4,5 puntos.

Para garantizar las medidas de seguridad, el 30,3% de las familias andaluzas reclaman sanciones en caso de incumplimiento; un 22,1% pide una estricta vigilancia por parte de autoridades; un 20,2% cree necesaria una campaña de concienciación para padres; mientras que otro 20,4 % ve necesario aplicar una combinación tanto de un régimen sancionador como de vigilancia y concienciación.

En el caso de que un niño tuviera síntomas de coronavirus, más del 53 % de los encuestados opina que el resto deben quedarse en casa hasta que se confirme el negativo y, en el supuesto de que cerrase la clase o el centro escolar, un 75 % opta por clases no presenciales hasta la reapertura.

De no poder asistir a clase, un 40 % de los padres y madres encuestados afirman que tendrían problemas para conciliar su vida laboral y familiar mientras que un 58,7 % no tendría.

Asimismo, el 69 % de las familias piensa que las medidas para combatir los contagios deben tomarlas de forma coordinada el Gobierno central y la Junta de Andalucía y, en el caso de las adoptadas por la administración autonómica, más del 60 % de las familias ven suficientes la formación del equipo escolar, la asignación de enfermeros a los centros y el equipo covid en los centros educativos.

Sin embargo, tienen menos nivel de aprobación la contratación de 6.000 docentes más, ya que un 45 % lo considera suficiente pero un 32,5 % lo ve insuficiente.

A la pregunta sobre si apoyan una huelga de profesores en el contexto actual de la pandemia, las opiniones están prácticamente divididas con un 49,6 % en contra y el 44,3 % a favor.