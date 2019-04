«Si nos relajamos, la derecha vuelve con la cara más machista»

La secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, dijo ayer a los militantes de su partido que si quieren volverá a ser «la presidenta de Andalucía», y subrayó que recuperar la Junta es la cuarta parte de «una liga» que hay que jugar «partido a partido». Durante su intervención en un mitin en Sevilla junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Díaz pidió la máxima participación en todas las próximas citas electorales: «Ya hemos visto en Andalucía que cuando los socialistas nos relajamos, la derecha vuelve con la cara más machista y más xenófoba». Por eso, instó a realizar una campaña «casa a casa, barrio a barrio, familia a familia, explicando cuánto nos jugamos el próximo 28 de abril y 26 de mayo».

En referencia a las elecciones andaluzas del pasado 2 de diciembre, señaló: «Andalucía no se acostó de izquierdas y se levantó de derechas, sigue siendo de izquierdas, y 36 años después volvimos a ganar, y se tuvieron que juntar tres partidos para echarnos». En referencia a los acuerdos firmados para garantizar la presidencia de la Junta para Juanma Moreno (PP), dijo que «los que están en San Telmo de momento, le deben la presidencia a la extrema derecha, y se creían que los iban a dejar como si nada pero ya le están diciendo que tú no eres presidente porque lo han querido los andaluces». Frente a esto, pidió a los socialistas pelear «partido a partido» para no depender de nadie.