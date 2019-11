La presidenta de Navantia dice que no hubo trato de favor a Minorbis

El Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla ha retomado el caso de la adjudicación de la mina de Aznalcóllar, reabierto por mandato de la Audiencia Provincial, con la declaración como testigo de la actual presidenta de Navantia, Susana Sarriá, quien dijo que no hubo trato de favor al grupo México-Minorbis.

La jueza Patricia Fernández tenía previsto tomar declaración este lunes en calidad de investigada a María José Asensio, directora general de Industria, Energía y Minas cuando se llevó a cabo el concurso público, pero su abogado tenía un señalamiento previo y la comparecencia se ha aplazado hasta el 12 de diciembre.

Ese mismo día se personarán en el juzgado, también como investigados, los hermanos Isidro y Mario López Magdaleno, representantes del grupo Magtel, de la que era filial Minorbis, que junto al Grupo México resultó adjudicataria de la explotación tras un concurso en el que ganó a Emerita Resources.

Sarriá, subdirectora general de Minas de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en la época del concurso, ha alegado que no llegó a valorar la propuesta de México-Minorbis, según han informado a Efe fuentes del caso.

También ha afirmado que la Mesa no discriminó a Emerita en beneficio de Minorbis ni siguió órdenes de Vicente Fernández, ex secretario general de la Consejería de Innovación y presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) hasta su dimisión el mismo día que la Audiencia ordenó reabrir la causa de la mina, el pasado 26 de septiembre.

Fernández declarará como investigado el próximo 2 de diciembre. Sarriá también ha explicado cómo fueron seleccionados los componentes de la comisión técnica y la Mesa de Contratación, todos investigados en esta nueva fase de la causa, y ha negado que el ascenso de Asensio de directora general a secretaria general tuviese relación con el concurso de la mina. Preguntada sobre un correo electrónico enviado en febrero de 2014 por la entonces directora general en el que aparecía la expresión «tus amigos los indios», la testigo aclaró que se refería a una empresa india que pretendía concursar por otra mina y que no tiene nada que ver con el Grupo México.

AMPLIACIÓN DE DELITOS/ Después de Sarriá compareció uno de los investigados, J. J. G. B., miembro de la comisión técnica y gerente de inversiones de Invercaria-Gestión en Málaga, al que la jueza ha informado de la ampliación de los delitos por los que la causa continúa adelante. El caso, antes limitado a la prevaricación, se extiende ahora a malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias y fraude y exacciones ilegales. Según explicó a los periodistas el abogado de Emerita Resources, Ramón Escudero, este investigado ha ratificado lo que ya declaró el 25 de septiembre de 2015, durante la anterior instrucción.

J. J. G. B., quien recordó que no es experto en minas, también indicó que no analizaron el compromiso de inversión ni las propuestas económicas de Minorbis y Emerita porque no puntuaban para el concurso.