El PP acusa a Susana Díaz de poner obstáculos al traspaso de poderes

La secretaria general del PP-A, Loles López, valoraba ayer la «colaboración» por parte de los consejeros del Gobierno socialista saliente de la Junta de Andalucía en el traspaso de poderes frente a la «soberbia» de la ex presidenta del Ejecutivo andaluz y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz. En declaraciones a periodistas en Valverde del Camino (Huelva), López señalaba que durante el periodo en el que ya hubo acuerdo la posición de Susana Díaz fue «totalmente nefasta», criticando que «no ha llamado» al presidente popular de la Junta, Juanma Moreno.

«Simplemente se dirigió a él el día de la investidura y porque todos los periodistas estabais allí. Ni le llamó antes para fecilitarle, ni para decirle qué necesitaba. Absolutamente para nada», denunció López.

Por ello, a juicio de la popular, «la forma de perder de Susana Díaz ha dejado muy claro cómo es ella, cuál es su soberbia y qué piensa de los andaluces». Asimismo, la secretaria general del PP-A señalaba que los consejeros socialistas «sí están colaborando y sí se está produciendo de forma normal» porque, según censura López, «Díaz ya ha perdido el poder y no le puede dar órdenes a sus consejeros de seguir boicoteando Andalucía y lo que los andaluces decidieron en las urnas».

La repuesta del socialismo andaluz no se hizo esperar. El parlamentario autonómico del PSOE-A José Fiscal señalaba que el PP tiene una «obsesión malsana» con la secretaria general del PSOE-A y ex presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. En este sentido, el ex consejero insistió en que el PP «tiene una obsesión contra Susana Díaz porque saben que le ha ganado las elecciones», a la par que destacaba que «el traspaso de poderes que se ha hecho es consecuencia directa de la orden dada por Susana Díaz».

A juicio del socialista, se trata de «una afirmación injusta con muy mala intención y sin la más mínima credibilidad lo que supone una prueba de una obsesión malsana con Díaz», porque «los consejeros hemos protagonizado un traspaso de poderes bueno bajo sus órdenes». Así, ha alertado que las afirmaciones del PP-A son fruto «del temor le siguen teniendo a Díaz».

«En el PSOE-A somos un equipo homogéneo, cohesionado, y la secretaria general es la que marca la estrategia», señaló Fiscal, añadiendo que Susana Díaz «siempre ha puesto por encima de los intereses del partido el de los andaluces» por lo que «un buen traspaso de poderes era esencial y así lo hemos hecho», remataba Fiscal en su respuesta al PP.