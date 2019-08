Los partidos reivindican el legado de Blas Infante

Los políticos en el Km 4 de la carretera de Carmona, parece ser, no sabían que ayer estaban ante el monolito que nos recuerda que aquí murió un hombre embestido por las balas de la sinrazón incivil de quienes se levantaron en armas contra la legalidad vigente y que, por tanto, esto era lo que había que actualizar para no repetirlo. Decimos esto porque, en vez de aplicarse a reconocer el hecho y condenarlo, hablan del “legado de Blas Infante es tremendamente importante” pero no dice ni una idea de Infante; del “diálogo y trabajar juntos por lo mejor de Andalucía” como si esto fuera un pensamiento originario de Blas Infante; o pegan una patada en las espinillas de los que gobiernan hoy que, según alguno de ellos, “quieren matar por inanición la ley de la Memoria histórica” ; a lo más que llegan es a decir que aquel hombre murió por “una Andalucía libre”, medio texto pues se olvidan del España y la Humanidad”. Palabras para no ir al meollo de la cuestión: condenar todos los guerracivilismos y dejar para otro momento lo de nacionalismos inventados y padres de una patria que no existe, al menos por ahora.