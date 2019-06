La pareja de un alto cargo andaluz anuncia en un vídeo que reformará el despacho oficial

Las redes sociales se están convirtiendo en el talón de Aquiles de Ciudadanos en Andalucía. Tras el mensaje descarga de una delegada provincial de Educación, reconociendo que su nuevo puesto en la Junta de Andalucía era un marrón, ahora ha sido la pareja del actual director general de Educación, Manuel Cortés, quien ha soliviantado internet. El motivo, la visita que realiza la joven al despacho oficial, durante la cual anuncia que hay que acometer reformas en la decoración porque a ella no le gusta demasiado. Por supuesto, con cargo al erario público.

El video fue difundido este miércoles en la cuenta de Instagram de la joven, aunque no fue hasta este jueves cuando empezó a correr como la pólvora por internet, suscitando multitud de comentarios por la concepción que parece tener del dinero público. En las imágenes, se ve como la joven, que se define como dedicada a events, social media, healthy, pasea por zonas emblemáticas de Sevilla y se dispone a realizar la primera visita al despacho oficial de su novio, el director general de la Agencia Pública Andaluza de Educación, Manuel Cortes. Asesor durante los últimos tres años del área de Urbanismo, Obras e Infraestructuras del Ayuntamiento de Mijas, gobernado por la formación naranja hasta las pasadas elecciones, Cortes desembarcó en la administración regional a principios de año de la mano del consejero Javier Imbroda, cabeza visible de la formación en la provincia de Málaga.

La chica graba su llegada y su entrada a las dependencias oficiales, mientras Cortes aparece al fondo escribiendo algo en el ordenador. Tras mostrar a sus seguidores una panorámica del amplio despacho --cariño, di hola, le pide ella--, sugiere que es necesario llevar a cabo algunas reformas de decoración. Porque aunque no está del todo mal, no parece convencerle mucho el criterio estético y hacen falta algunos retoques. A qué sí, cariño?, pregunta. Y el director general, desde su mesa, asiente. La joven cierra la grabación señalando a su pareja y afirmando, entre risas y mientras le señala que y eso, me gusta.

El video ya no se encuentra disponible en el perfil de la chica. En su lugar, ha colocado un letrero en el que concede que las imágenes disgustaron y generaron controversia, pese a tratarse de una grabación informal mientras esperaba a su pareja para comer, por lo que pide disculpas si ha molestado a alguien. Está claro que fue desafortunado y lo lamento, concluye.

Por su parte, la Consejería de Educación ha difundido un comunicado explicando que da por zanjado el asunto tras las disculpas ofrecidas por la 'instragramer'. Y subrayan que el video, que tiene más de 30.000 reproducciones en otras redes sociales, fue difundido de forma personal, por lo que no entran a valorarlo.