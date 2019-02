Moreno promete «correr» para tener el presupuesto listo antes de mayo

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno,señaló ayer que su Gobierno «correrá» para contar con los Presupuestos de la comunidad de este año antes de las elecciones municipales de mayo. En comparecencia ante los medios de comunicación tras mantener una reunión institucional con el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, en el Ayuntamiento, Moreno fue preguntado sobre el hecho de que desde el PSOE-A se haya criticado que no presente antes los presupuestos de la comunidad.

«Tiene guasa que lo diga quien no aprobó el presupuesto en septiembre», indicó Moreno, quien añadía que la anterior presidenta de la Junta, la socialista Susana Díaz, lo podía haber empezado a negociar en agosto, como él mismo le pidió. «No es razonable que metan prisa para el presupuesto cuando ellos no lo han hecho en tiempo y forma», insistía el presidente, quien añadió que ya se ha puesto en marcha la elaboración del Presupuesto de este año, pero que aún no están nombrados todos los cargos de la Junta. «Vamos a correr para tenerlos antes de las municipales y tendremos que negociar con todos los partidos», setenció el presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno. De otro lado, el titular de San Telmo fue preguntado sobre si se van a adoptar medidas ante el hecho de que se sigan haciendo nombramientos desde la gerencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) o desde cualquier organismo de la Junta en el que todavía hay personas en «funciones» o sobre el asunto de los «pluses» a directivos de la fundación Andalucía Emprende. Moreno respondió que la administración está inmersa en una auditoría de órganos y expresó que no le parece correcto ni razonable que pudieran adoptarse decisiones de ese tipo por el anterior Gobierno estando en funciones. Señaló que esas decisiones serán analizadas por si pudieran suponer un «menoscabo para la administración».

El presidente se mostró partidario de que todas las decisiones que no se ajusten a derecho sean revertidas y grantizó que en su momento se dará toda la información a los medios de comunicación.

Finalmente, el presidente andaluz aseguró, en relación al problema del colectivo de los taxistas, que el ejecutivo que preside está abierto a un cambio normativo para atender las reivindicaciones del sector del taxi, pero están pendientes de un informe técnico que especifique cómo se puede cambiar la ley, qué impacto tendría y «qué dificultades añade», concluyó.