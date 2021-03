Moreno, favorable a una alianza electoral que Cs descarta

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, consideró que «PP y Ciudadanos deben sopesar una alianza electoral, sin opas ni presiones». En una entrevista con ‘La Vanguardia’, indicó, preguntado por esta posibilidad, que ambos partidos ya son «una alianza» en la Junta, compartiendo «valores y objetivos», de manera que se preguntó «¿por qué no pensar que en un futuro podemos ir juntos?». Sobre si eso sería en las próximas elecciones, respondió: «Podría ser, pero estas cosas no se pueden hacer por imposición si no con inteligencia y de forma natural. No hay que hacer grandes operaciones de presión, ni opas, sino ver si nos va mejor juntos o separados». En cuanto a si habrá adelanto de las andaluzas, señaló que es de los que piensa que las elecciones deben «ser cuando tocan: Finales del 2022. Pero puede haber variables que yo no puedo controlar».

Sin embargo, el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, declaró ayer que está «descartado totalmente» la posibilidad de formar una coalición electoral con el PP en Andalucía. Marín respondió a este respecto que «la fórmula debe seguir siendo la misma» que hasta ahora, que concretó en el hecho de que Ciudadanos comparezca en las elecciones al Parlamento de Andalucía con «su proyecto político, con sus propuestas», así como que el PP debe hacer lo mismo «con las suyas». «Y después buscar lo que nos une», apostilló Marín.

Por su parte, la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, lamentó la «falta de humanidad» que muestra el presidente de la Junta, Juanma Moreno, «al estar pensando en alianzas electorales con Ciudadanos de cara a dos años con la situación que está viviendo la comunidad autónoma». Díaz recordó que en Andalucía «hay más de un millón de parados» y miles de personas que lo están pasando mal.