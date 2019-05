Moreno y Díaz se acusan de debilidad política tras las elecciones generales

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, y la líder del PSOE y jefa de la oposición, Susana Díaz, se acusaron ayer mutuamente de «debilidad política» tras el resultado de las elecciones generales del pasado domingo y de pactar con la extrema derecha en Andalucía y con los independentistas en España.

La pregunta de Díaz en el pleno del Parlamento sobre la situación política e institucional de Andalucía centró el debate en el resultado electoral y se emplazaron a que el PP diga si seguirá pactando con «la extrema derecha» en los ayuntamientos y diputaciones tras las elecciones del 26 de mayo y, en el caso del PSOE en España, con los «radicales y la extrema izquierda».

El presidente de la Junta le pidió a Susana Díaz que le traslade al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, su felicitación por la victoria electoral y le deseó que conforme un buen gobierno, equilibrado y ponderado que ponga a Andalucía en el lugar que le corresponde y no la maltrate con la financiación». Sugirió a Susana Díaz que «no saque pecho por un resultado que no es suyo» porque el «domingo cruzaba los dedos para que no saliera reforzado Sánchez porque sabía positivamente que el éxito de él es directamente proporcional a su inestabilidad y debilidad». «Ahora es prisionera de su situación de debilidad», apostilló Juanma Moreno, quien concluyó: «Adjudicarse los votos que no le corresponden la pueden trasladar a la casilla de salida».

La dirigente socialista le replicó que a él le «salió el tiro por la culata» porque el Partido Popular era la segunda fuerza en Andalucía y ahora es la tercera tras haberle adelantado Ciudadanos en las generales. «Es el presidente de la historia de Andalucía con menos votos y menos escaños», le reprochó Díaz, quien le replicó que el resultado del domingo no fue de ella sino «suyo (PP) porque votaron no al modelo de Andalucía que querían exportar a España».

Además, afirmó que fue una «moción de censura sus cien días de gobierno», según la dirigente socialista, quien calificó la acción de gobierno de «mentiras, montajes, manipulaciones e insidias».

AGRADECIMIENTO A VOX / En otro momento de la sesión de control, Juanma Moreno agradeció al grupo parlamentario de Vox su «apoyo» para «generar entre todos confianza en un gobierno sólido y estable» y «para que los ciudadanos sepan que nunca van a volver al gobierno de los chiringuitos, de la corrupción y del pasado». El presidente de la Junta se expresó así en respuesta a una pregunta del portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Hernández, quien le reclamó «reformas profundas» durante la sesión de control al Gobierno en el pleno de la Cámara autonómica, en la que Moreno aseguró que en los primeros cien días el Ejecutivo «ha hecho muchas cosas que vienen en el propio acuerdo» firmado con Vox.

«A todos nos gustaría que el ritmo del cambio fuera más rápido», reconoció Moreno, que respondió a Vox que «habría que imprimir quizá un poquito más de velocidad en algunos asuntos», pero que justificó en «una inercia de 37 años que ha hecho daño y que hay que superar».

Moreno anunció que el 24 de junio se conocerán las primeras conclusiones de un grupo de trabajo en el que están incluidas todas las consejerías y colectivos diversos del que saldrán «iniciativas muy potentes para reducir la burocracia, aclarar parte de la legislación y derogar algunas leyes que son antiempleo impulsadas por el PSOE en una miopía de economía liberal y competitiva».

CIEN DÍAS DE ACTIVIDAD / En respuesta a una pregunra del portavoz José Antonio Nieto (PP), Moreno presumió de que el Gobierno de coalición con Cs ha hecho en cien días «todo lo que podía hacer» y eso ha sido «lo que no se ha hecho en 40 años» por parte del PSOE. El Ejecutivo «ha estado al cien por cien, porque le duele Andalucía y tiene ganas de impulsarla», y sentenció: «Este Gobierno va a cambiar Andalucía de verdad». Destacó que su gabinete ha puesto en este tiempo «toda la inteligencia de que dispone, la ilusión y la entrega, además de muchas horas buscando solucionar los graves problemas encontrados». Aseguró que no se le puede reprochar «la intensidad» en estos primeros cien días.