Miguel Ángel Vázquez, Bustinduy y Muñoz, nuevos senadores del PSOE

Si Vd. repasa el periódico de hoy verá una imagen con los “grandes” de nuestra Comunidad y ciudad brindando con unas copitas bien adornadas con jamón serrano que no se las salta un galgo. Comamos y bebamos y que no vengan más de los que estamos. Puesto que el pueblo soberano de Cádiz no quiere a Miguel ángel Vázquez sentado en nuestro Parlamento lo sentaremos en el Senado, ¡el pueblo qué sabe¡. Que no venga de la calle a echar a quien ya está dentro.