Los MENA atendidos en el primer semestre se incrementan un 31%

El número de menores extranjeros no acompañados (MENA) que han pasado por el Sistema de Protección de Menores de la Junta de Andalucía en el primer semestre del 2019 se ha incrementado un 31% interanual, de acuerdo con el balance publicado por el Gobierno autonómico. En concreto, estos han sido 4.369 niños, niñas y adolescentes, frente a los 3.335 que lo hicieron en el 2018.

Este aumento se ve reflejado en el número de MENA que, a fecha de 30 de junio, se encontraban en los Centros de Protección de Menores, que eran 2.169 frente a los 1.474 del año pasado, lo que supone un incremento del 47%. Por otra parte, en este primer semestre, 2.029 niños o adolescentes de este colectivo han ingresado en algún recurso de protección de menores.

El Sistema de Protección de Menores cuenta con una red de recursos residenciales, tanto para menores extranjeros como para nacionales, de 2.359 plazas. De ellas, 1.927 están gestionadas por entidades colaboradoras y 432, directamente por el Ejecutivo regional. Estas se distribuyen por toda la comunidad autónoma y en estos centros se desarrollan distintas modalidades de programas: residencial básico, primera acogida, discapacidad, inserción sociolaboral, etcétera.

Además de estas plazas y «dada la llegada masiva de MENA que se ha producido en los últimos años», según apunta la Junta, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha realizado en el 2019 dos convocatorias para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva destinadas a un total de 1.620 plazas en toda la comunidad, para la atención, acogida e inserción social y laboral de menores extranjeros no acompañados. Pueden ser beneficiarias de estas subvenciones las entidades sociales que dispongan de los medios técnicos, materiales y personales para prestar la atención requerida de manera inmediata, acoger a menores extranjeros no acompañados y llevar a cabo las actuaciones subvencionadas, según los requisitos regulados en la Orden de 25 de febrero. La primera convocatoria, de 1 de abril, contaba con un presupuesto de 16,3 millones de euros para 1.200 plazas. La segunda permanece abierta y su financiación asciende a 2.530.309 euros para 420 plazas. La Junta ha destacado que, en respuesta al incremento de la llegada de MENA, Igualdad está realizando una racionalización de los recursos puestos a disposición de este colectivo de menores para dar respuesta a sus necesidades y expectativas.