Mata a su pareja a puñaladas en Estepona en presencia de su hijo

Una mujer de 58 años y nacionalidad española fue asesinada ayer tras ser apuñalada, en presencia de su hijo menor, en Estepona (Málaga) por parte de su marido, un ciudadano de 55 años del Reino Unido que se encuentra detenido y fue ingresado en un centro hospitalario tras provocarse lesiones. El crimen fue cometido sobre las 23.45 horas del sábado en la avenida Reina de España después de que el marido, presuntamente, la agrediera hasta más de diez veces con un arma blanca en varias partes del cuerpo, entre ellas el pecho y abdomen. La mujer también presentaba varias heridas defensivas en las manos. Tras cometer el crimen el agresor se tumbó en la cama al lado de la víctima y se realizó varios cortes en las muñecas. Está detenido por la Policía Nacional, que se ha hecho cargo de las investigaciones, e ingresaba en el Hospital Costa del Sol de Marbella con heridas leves. En la tarde de ayer era dado de alta después de recibir las curas pertinentes. Según fuentes policiales, no constan denuncias previas de malos tratos de la víctima y se trata de un caso claro de violencia de género.

El detenido echó a su hijo de 15 años de la vivienda cuando cometió el crimen, según señalaron fuentes cercanas a la investigación. El menor intentó después entrar en la vivienda unifamiliar por una ventana y por la puerta, pero no pudo acceder al domicilio. Fue un vecino el que dio la primera voz de alarma, pero cuando llegó la Policía la mujer ya había muerto. Según las primeras pesquisas, el escenario era «dantesco» con sangre por toda la casa, por lo que no se puede precisar dónde fue cometida la agresión. La investigación sigue abierta para esclarecer los hechos y la policía continúa custodiando la vivienda. La fallecida era natural de Montejaque (Málaga). Su alcalde, Diego Sánchez, dijo ayer que era una mujer muy querida en el municipio, que la vio la semana pasada cuando salía de unos trámites bancarios y que siempre ha estado muy vinculada con las tradiciones del pueblo. Recordó que la víctima fue mayordoma de las fiestas patronales en agosto de 2007 y lamentaba «los estragos que está haciendo la violencia de género». Vecinos y amigos de la familia se desplazaron hasta la vivienda de una de hermana de la fallecida, que en los últimos años ha sufrido la trágica muerte de dos hermanos. El Ayuntamiento de Estepona ha decretado tres días de luto oficial por el asesinato y ayer tarde convocó un minuto de silencio. Los responsables de todos los partidos políticos andaluces condenaron el asesinato. Y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que el Ejecutivo no dará un paso atrás en la protección de las víctimas. «Seguiremos protegiendo firmemente a las mujeres por encima de todo», señaló.