Más País ya tiene tres cabezas de lista en Sevilla, Málaga y Granada

La exdiputada de Podemos Ana Terrón será cabeza de lista por Granada de Más País, mientras que la exparlamentaria de Adelante Andalucía Carmen Lizárraga encabezará la candidatura del partido de Íñigo Errejón por Málaga. Este anuncio se une al de Esperanza Gómez, que será la número uno por Sevilla.

Así lo han confirmado fuentes de Más País, que en las últimas horas está cerrando los flecos de las candidaturas que presentará, al menos, en 15 provincias para las elecciones generales del próximo 10 de noviembre.

Terrón, que siempre se ha posicionado como afín al sector errejonista, ya ocupó un escaño en el Congreso tras las elecciones de 2015 y 2016, aunque no repitió después en las listas de Podemos para los comicios del pasado 28 de abril.

Por su parte, la exdiputada de Adelante Andalucía y ex portavoz adjunta de Podemos en el Parlamento andaluz, Carmen Lizárraga, renunció el pasado enero a su escaño y a su cargo en el Consejo Ciudadano andaluz por diferencias con la dirección liderada por Teresa Rodríguez. Lizárraga, también granadina y próxima al proyecto de Íñigo Errejón, esgrimió para explicar su renuncia, entre otros argumentos, que Podemos debía «huir del espacio de extrema izquierda». Ahora volverá a la primera línea política si el partido de Errejón saca un escaño por Málaga, al situarse como cabeza de lista en esa provincia.

Por su parte, la senadora de Adelante Andalucía y futura cabeza de lista de Más País al Congreso por Sevilla en las elecciones generales, Esperanza Gómez, rechazó ayer las acusaciones de transfuguismo y avanzó que en los próximos días renunciará a su escaño en la Cámara alta.

«Alguien que es tránsfuga cuando cambia de partido se queda el escaño, pero yo voy a renunciar en los próximos días aunque ahora no hay Senado y mi fuerza de procedencia, Adelante Andalucía, podrá elegir a otra persona que me sustituya, así que no se produce ningún daño en ese sentido», declaró en Canal Sur Radio.

Esperanza Gómez respondió así a las acusaciones del coordinador de IU, Toni Valero, que la acusó de tránsfuga y de tomar una decisión «éticamente reprobable». La idea de Izquierda Unida, como parte de la confluencia Adelante Andalucía, era proponer su sustitución como senadora tras confirmar que optará al Congreso por Más País.

La exparlamentaria andaluza de Podemos aseguró que «no es una decisión agradable, por lo que puedo entender un poco el enfado en estos primeros momentos». No obstante, está convencida de que lo que toca ahora es la «mirada larga para trabajar por una fuerza de progreso» en Andalucía que permita resolver los problemas de la gente.

Gómez detalló que antes de hacer pública su decisión de ser candidata del partido de Iñigo Errejón se lo comunicó a la líder de Podemos y de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, quien se mostró -dijo- «respetuosa» con la decisión.

Preguntada por la división en la izquierda, la errejonista explicó que es partidaria de que Unidas Podemos hubiera concurrido en los comicios en la comunidad con la papeleta única de Adelante Andalucía. En su opinión, «ha faltado generosidad y mirada larga por parte de algunos dirigentes de los partidos progresistas» y defendió que Más País supone una «oportunidad para que esto cambie y seamos capaces de conformar un gobierno de progreso».