La Junta recomienda ir duchado y no estar más de 4 horas en la playa

Espero que quienes tengan la responsabilidad de planificar este tema, consideren que quienes alquilan un apartamento es para disfrutar de la playa en momentos que ellos elijan, no tiene sentido gastar 2000 o 3000 euros en alquilar y que te condiciionen a estar en la playa 2 horas al día en según que franjas horarias....eso no merece la pena además de que perjudicaría a los chiringuitos, aún entendiendo que hay que regular los espacios, en mi caso si es así, no alquiaría...