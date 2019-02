La Junta prepara un plan de choque para impulsar los cursos de formación

La Junta de Andalucía prepara un plan de choque para impulsar los cursos de formación reduciendo las partidas pendientes de justificar, ya que considera que es «la principal política activa de empleo» y está «parada». La consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, explicó ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que van a preparar un plan de choque «fuerte» porque ahora mismo «es la pescadilla que se muerde la cola», ya que la formación está paralizada y hay muchas partidas pendientes de justificar. «No creo que tenga vida, ni yo ni ustedes, para terminar con la justificación de los cursos de formación en corto, medio o largo plazo», espetó la consejera para explicar la tarea acumulada, informa Efe.

Este plan está ya «esbozado» y se está hablando con la Consejería de Hacienda para reforzar los medios que permitan justificar las partidas y poner en marcha los cursos de formación. La consejera se refirió a la judicialización de muchos asuntos en su departamento a consecuencia de causas abiertas, por lo que se ha formado «un cordón sanitario», y consideró que «no es de recibo» dar información pública sobre esos temas. «Tengo 52 páginas de casos judicializados», añadió Blanco, quien garantizó que están colaborando con la justicia y con las fuerzas de seguridad y que cuando el Parlamento pida la información se le dará, «por supuesto».

Por otro lado, el Gobierno andaluz ha constatado en una ronda de contactos la «buena disponibilidad» de todos los grupos parlamentarios para la renovación de la RTVA y del Consejo Audiovisual, por lo que priorizará el consenso entre todos para su reforma, sin descartar «otras vías» si ese acuerdo no es posible. El portavoz del Ejecutivo y consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, explicó ayer tras el Consejo de Gobierno que se trabajará en «la línea del consenso», pero añadió que si no lo hay «la voluntad es que se produzca la renovación y la reforma, aunque sea por otras vías». Bendodo garantizó que «el bloqueo que se ha producido hasta ahora no se va a producir más».