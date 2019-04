La Junta descarta bonificar el peaje de la AP-4 como prometió el PP

La Junta de Andalucía ha descartado por su alto coste liberar, mediante una bonificación, el peaje pendiente de la AP-4, entre Sevilla y Jerez de la Frontera (Cádiz), y ha decidido esperar a que finalice el contrato de la concesión previsto para diciembre de 2019. El rescate de la concesión le costaría a los andaluces unos 4,5 millones al mes y, teniendo en cuenta el tiempo necesario para su tramitación, sería posible en una fecha próxima a la de la expiración del contrato, el 31 de diciembre de 2019, confirmó en una entrevista la consejera de Fomento y Ordenación del Territorio, Marifran Carazo. «No hay Gobierno en España y mientras no haya Gobierno no tenemos interlocutor para abordar esta cuestión. Nos gustaría hacerlo, pero Pedro Sánchez ha adelantado las elecciones», esgrimió. Marifran Carazo explicó, no obstante, que seguirá reclamando al Gobierno central, «sea del color que sea», que se acabe el peaje el 31 de diciembre. «Lo hemos valorado, hemos estudiado la situación de este peaje y nos costaría mucho bonificar un contrato que está vigente ahora. Hay que esperar a su conclusión y que finalice de una vez por todas el peaje», recalcó.

La decisión del Ejecutivo andaluz se produce tras constatar el coste de la bonificación del tramo Las Cabezas de San Juan (Sevilla) a Jerez de la Frontera (Cádiz), por el que se abona 7,45 euros por viaje.

El pasado noviembre, en plena campaña electoral, el candidato del PP a presidir la Junta, Juanma Moreno, prometió que si accedía la presidencia bonificaría a partir del 1 de enero de 2019 el peaje de la AP-4, un compromiso que -según la consejera- adquirió sin conocer el elevado coste para las arcas públicas del rescate.

Por su parte, la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, reclamó ayer al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que se bonifique «ya» el peaje pendiente de la AP-4, como le exigió a ella en la anterior legislatura, y apostilló: «No vamos a permitir ningún tipo de prórroga».

En declaraciones a los periodistas durante una visita a El Palmar de Troya (Sevilla), la dirigente socialista respondió de esta forma al ser preguntada por la decisión del Gobierno andaluz de descartar por su alto coste liberar, mediante una bonificación, el peaje pendiente de la AP-4. «Vamos a ser firmes», aseguró la expresidenta de la Junta tras señalar que la gente «no merece eso», pues hay pueblos que no tienen otra manera de llegar a Sevilla o Cádiz que pagando ese peaje.

Díaz argumentó, además, que la inversión de esa autopista «está más que amortizada», por lo que los socialistas andaluces no van a «admitir que se siga prorrogando un peaje que es injusto con la provincia de Sevilla y la de Cádiz».

En su opinión, el peaje de la autopista ya tendría que haber sido liberalizado «hace mucho tiempo» porque la inversión que se hizo -insistió- se ha «recuperado con creces» y «no tiene sentido que todavía haya municipios del entorno del peaje que la única manera que tienen de llegar a Sevilla o Cádiz es pagando, lo que es injusto».