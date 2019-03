La Junta acusa al Gobierno anterior de «maquillar» las listas de espera

El Gobierno andaluz de PP y Cs denunció ayer el «maquillaje» de listas de espera sanitarias del anterior ejecutivo socialista, ya que desveló que hay 843.000 personas pendientes de intervención quirúrgica o de consulta especializada, «de las que medio millón no se contabilizaban en los datos oficiales». El portavoz del Ejecutivo, Elías Bendodo, calificó de «escándalo» y de «gran engaño» por parte de los gobiernos socialistas las cifras que se facilitaban, ya que «no se incluían varios parámetros a la hora de contabilizar las listas», que ha conllevado que «afloren» 506.408 pacientes en espera, el 60% del total.

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, afirmó que las listas de espera se contabilizaban «de forma sesgada» y anunció un plan de choque presentado ayer en la reunión del Consejo de Gobierno, que estará dotado de 25 millones y se centrará en los pacientes en espera quirúrgica. Para ello, se cubrirán las plantillas sanitarias al cien por cien, con los quirófanos «a tope», si es necesario también los fines de semana; se añadirán jornadas laborales voluntarias de 5 horas extra, con un incentivo económico; se crearán equipos volantes que se podrán mover de centro; y se prevé derivar a otros pacientes a centros concertados.

Según Aguirre, los datos que los gobiernos del PSOE contaban no incluían -en la espera quirúrgica- ni a los pacientes con procedimientos no garantizados, ni a los que estaban en hospitales de Cádiz ni a los que eran derivados a centros concertados. Además, en consultas de especialistas no se incluía a quienes habían solicitado la primera consulta sin cita, ni solicitudes «interconsultas», ni especialidades no garantizadas.

Aguirre acusó al anterior gobierno de guardar «en un cajón» a pacientes, «alterando» y «maquillando» listas de espera, con medio millón de personas que han «aflorado» al «levantar las alfombras». El Gobierno andaluz seguirá investigando y si detecta cualquier irregularidad «mayor» irá a los tribunales, explicó Bendodo.

Por su parte, la dirección del PSOE-A alertó ayer de que el Gobierno andaluz está «preparando el terreno» para aumentar las privatizaciones y anunció que 15 de los 25 millones presupuestados para el ‘plan de choque de listas de espera’ se destinarán a conciertos con la sanidad privada.

La Comisión Ejecutiva Regional del PSOE andaluz denuncia en un comunicado que el Gobierno de la Junta «ha mentido sobre los datos de listas de espera». Así, subraya que las cifras publicadas por el Ministerio de Sanidad sobre las listas de espera del SAS son datos oficiales «contrastados» y expedidos según los criterios y parámetros dictados por el propio Ministerio.

«El Gobierno del PP y Cs ha hecho demagogia con los datos, suma y resta cifras diferentes y mete en el mismo saco actos médicos y citas en lugar de pacientes, lo que consideramos absolutamente irresponsable por parte de una administración», agrega el comunicado.