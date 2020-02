Juanma Moreno: "Hoy, más que nunca, España necesita a Andalucía"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha convocado este viernes, en el 40 aniversario del acceso a la autonomía plena, a dar un "paso adelante" en este legado para definir entre todos el "andalucismo moderno y constitucional del siglo XXI" y a asumir un papel protagonista en España en defensa de la igualdad frente a los "nacionalismos disolventes" y "egoístas" que intentan "romper la convivencia en igualdad 40 años después".

Moreno ha lanzado este mensaje en su discurso en el acto institucional organizado por la Junta con motivo del Día de Andalucía, en el que se ha reconocido como Hijos Predilectos de Andalucía al periodista y escritor Antonio Burgos y al torero Curro Romero, el expresidente Rafael Escuredo ha recibido la primera medalla 'Manuel Clavero Arévalo' y se han concedido otras 13 medallas de oro de la comunidad.

El presidente de la Junta ha defendido que este Día de Andalucía "no es un 28-F más" sino que la comunidad vive un "momento de transformación" que va más allá del cambio de gobierno ante el que "no podemos permanecer inmóviles", sino que debemos renovar el compromiso con el 28-F vinculado "a los ideales de igualdad y libertades que consagra la Constitución".

Moreno, que ha reivindicado el legado de "idealistas" como Escuredo y Manuel Clavero Arévalo para construir el andalucismo del siglo XXI, ha defendido que "los andaluces nos sentimos más españoles en tanto nos sentimos más andaluces porque ninguna contradicción habita entre uno y otro sentimiento", de forma que "el nacionalismo disolvente que ha llevado la inquietud y a la zozobra a otras partes de España no tiene espacio aquí".

"ANDALUCÍA NUNCA LE HA FALLADO A ESPAÑA"

"Y precisamente por ese motivo, hoy, más que nunca, España necesita a Andalucía. Necesita de nuestra generosidad y de nuestra firmeza en los valores que nos definen como pueblo. Nos corresponde una tarea fundamental en la superación de los desafíos que vive nuestro país. Andalucía nunca le ha fallado a España, y tampoco lo va a hacer ahora", ha subrayado el presidente de la Junta.

También ha reivindicado que "Andalucía necesita a España" desde el convencimiento de que "estamos en condiciones de medirnos con Madrid, con Cataluña o con Baviera pero sólo podremos competir si tenemos las mismas herramientas que ellas tienen", por lo que considera necesario "contar con los instrumentos adecuados y con una financiación suficiente y justa" que garantice "servicios públicos de calidad y permita abordar los retos que hemos asumido como vitales para el futuro".

Moreno ha recordado que hace 40 años los andaluces alzaron su voz el 28-F "contra el intento de vulnerar la igualdad de derechos por parte de los nacionalismos egoístas y no lo consentimos, ni entonces, ni ahora, ni nunca", de forma que "Andalucía y los 8,5 millones de andaluces somos hoy, como hace cuatro décadas, una garantía para el proyecto común y compartido que amamos y que se llama España".

A su juicio, "hoy, como entonces, esos principios están siendo cuestionados por intentos de romper la convivencia en igualdad de derechos y obligaciones", por lo que ha garantizado que "los andaluces, 40 años después, estaremos de nuevo a la altura de las circunstancias, con determinación a la hora de defender a Andalucía de cualquier intento de discriminación o privilegio".

"LA AUTONOMÍA NO LA GANÓ UN PARTIDO O UNA CORRIENTE POLÍTICA"

Durante su discurso, Moreno ha reivindicado que "la autonomía no la ganó un partido ni una corriente política" sino una "inmensa mayoría de andaluces que, sin distinción de ningún tipo, creyeron y siguieron a idealistas" como Manuel Clavero, del que ha valorado "su autoridad moral, sacrificio personal, sabiduría y altura política e intelectual" y Rafael Escuredo, al que ha definido como un "visionario que tuvo claro desde el primer momento el papel protagonista que Andalucía debía jugar en la España democrática que estaba despertando".

Tras subrayar que el 28-F "es sobre todo el día de los andaluces que lo están pasando mal, de los que no encuentran empleo, de las que sufren la violencia de género y de los más vulnerables", el presidente de la Junta ha pedido que "el necesario deseo de mejorar lo que aún no funciona bien no nos oculte el hecho irrefutable de la Andalucía capaz que hemos levantado los andaluces", así como que "la legítima exigencia de unos mejores servicios públicos, de una mejor calidad de vida y de una relación más amable con las instituciones no nos vele la fotografía auténtica de esta Andalucía nueva que es de todos".

Moreno se ha referido en su intervención a la violencia de género, "uno de los problemas más graves que padece nuestra sociedad", y a su apuesta por situar a Andalucía "a la vanguardia de la economía verde" para abordar "la imprescindible protección de nuestro patrimonio natural, amenazado por el cambio climático al que somos especialmente vulnerables". En esta línea ha reivindicado el valor de la Andalucía rural como "mejor garantía para la conservación de la riqueza natural" y ha apostado por proteger sus principales motores económicos como la agricultura y la ganadería.

"El campo andaluz, hoy amenazado, necesita una certeza de futuro, que sólo será posible con la implicación real de todas las administraciones con medidas valientes y con recursos suficientes. Y en este terreno, como en todos los demás, Andalucía tiene un Gobierno firme que no va a tolerar ningún trato desigual", ha advertido el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

"UNIDAD PARA REIVINDICAR LO QUE ES JUSTO"

Para cerrar su discurso, Moreno ha llamado a los andaluces a "volver a estar" 40 años después "a la altura de las circunstancias y con determinación a la hora de defender a Andalucía de cualquier intento de discriminación o privilegio". En este propósito, aspira a "ver una Andalucía unida para reivindicar lo que es justo, sin importar los colores" porque, ha subrayado, "en esta empresa, nuestro color debe ser el andaluz y nuestra única sigla, la A de Andalucía".

También ha subrayado la importancia de reforzar los vínculos dentro de las fronteras de Andalucía para que "nadie se sienta relegado". "Iguales en derechos y servicios, iguales con el resto de españoles e iguales entre nosotros. Esa es la meta", ha concluido Moreno antes de que el himno de Andalucía a cargo de Vanessa Martín, Medalla de Andalucía en la categoría de Artes, cerrase el acto.

Además de los títulos de Hijo Predilecto a Antonio Burgos y Curro Romero y la Medalla 'Clavero Arévalo' a Rafael Escuredo, han recibido medallas de Andalucía la catedrática especialista contra la violencia de género María Castellano Arroyo en la categoría de Ciencias Sociales y Letras; el actor Antonio de la Torre y la cantante Vanessa Martín en la categoría de Artes; el futbolista Joaquín Sánchez en la categoría de Deportes; el consejero real de Marruecos y copresidente de la Fundación Tres Culturas André Azoulay en la categoría de Solidaridad y Concordia; la ingeniera y catedrática Montserrat Zamorano Toro en la categoría de Mérito Medioambiental; y Ana Bella Estévez, que preside la fundación del mismo nombre en apoyo a víctimas de la violencia de género, en la categoría de Valores Humanos.

Como instituciones reciben la Medalla de Oro de Andalucía la Real Maestranza de Caballería de Sevilla en la categoría de Solidaridad y Concordia; la comercializadora andaluza Verdita en la categoría de Economía y Empresa; el Instituto de Astrofísica de Andalucía en la categoría de Investigación, Ciencia y Salud; el Salón Internacional del Caballo (Sicab) y la Real Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) en la categoría de Proyección de Andalucía; y la Legión Española en la categoría de Valores Humanos.