Griñán se niega a declarar en el Senado para preservar su defensa

El expresidente de Andalucía José Antonio Griñán se negó ayer a declarar ante la comisión de investigación de la financiación de los partidos políticos en el Senado para no perjudicar su derecho a la defensa en el juicio de los ERE, cuya vista oral se celebra en Sevilla. Griñán añadió que quiere pensar que no se le ha convocado porque este domingo 2 de diciembre se celebren elecciones en Andalucía.

«Estoy pendiente de hacer mi informe de defensa, no lo he hecho aún, y entenderá que en este momento no puedo perjudicar mi derecho a defensa. Por lo tanto, no voy a declarar porque he de preservar mi derecho a la defensa y la garantía de presunción de inocencia; ésta es la última intervención que voy a hacer», señaló al comienzo de la sesión de ayer. El expresidente andaluz llegó puntual a la comisión y estuvo acompañado tanto por el portavoz del PSOE en la Cámara Alta, Ander Gil, como por senadores socialistas que también entraron en la comisión para arropar a Griñán.

El senador del PP Luis Aznar, que fue el único interviniente en la comisión, manifestó su «respeto» a la decisión de Griñán de no comparecer debido a su situación procesal, pero le quiso dejar claro que su llamamiento para acudir al Senado no es debido a la cercanía de los comicios andaluces. De hecho, considerar que ambos acontecimientos guardan relación es «un juicio de valor» porque la comisión «lleva más de un año funcionando y sus previsiones están en manos de todos». «Nosotros no hemos sido quienes hemos convocado las elecciones», dijo. Aznar aseguró a Griñán que ha acudido a la comisión «por otras razones» relacionadas con la hipótesis de que los fondos desviados por la Junta de Andalucía, relacionados con el caso de los ERE y el de los cursos de formación, hayan servido para financiar de manera irregular al PSOE-A. «Es difícil pensar, cuando se escuchan las declaraciones y se ven las pruebas, que de esas circunstancias no se haya derivado una financiación irregular del PSOE-A», dijo, al tiempo que recordó a Griñán que él tenía cargos de responsabilidad en la Junta.