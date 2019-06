El Gobierno dialoga con Vox para evitar la enmienda al presupuesto

El presidente de la Junta de, Juanma Moreno, informó ayer de que se está dialogando con Vox para evitar la enmienda a la totalidad del proyecto de Presupuestos para 2019 y pidió «serenidad y calma» porque hay tiempo hasta el próximo miércoles, cuando se produzca el debate parlamentario. «No me imagino que después de esperar 40 años para cambiar Andalucía, a la primera de cambio, cuando llevamos cuatro meses, nos echaran abajo los Presupuestos», dijo Moreno tras inaugurar una exposición sobre reciclaje de vidrio.

El presidente señaló que hay reuniones y «relaciones fluidas» con Vox por parte del grupo parlamentario del PP y del consejero de Hacienda, Juan Bravo, y aseguró que «las puertas del Gobierno andaluz están abiertas» para que la formación de Abascal diga cuáles son sus preocupaciones o dónde ven «margen de mejora». Añadió que están dispuestos a sentarse en una mesa con Vox y confió en que se llegue a un acuerdo, ya que si esa formación quiere un cambio de políticas «lo importante es decirle sí a los nuevos Presupuestos y decirle que no a los antiguos del PSOE».

El grupo del PP y el consejero de Hacienda están «en constante contacto con Vox y con cualquier otro que llame», explicó Moreno, quien no se imagina a ese partido «votando con Podemos y con el PSOE» porque «no sería entendible». «Me cuesta mucho pensar que Vox haga algo parecido porque sería incluso traicionar a sus votantes», agregó. Moreno consideró que el contexto de negociación en otros territorios y en las capitales andaluzas genera «un efecto contagio inevitable» y «un ruido de fondo», aunque subrayó do que eso no debe relacionarse con los Presupuestos. El plazo para registrar la enmienda a la totalidad termina hoy a las 12.00 horas y el debate será el próximo miércoles por la tarde.

Precisamente, el grupo parlamentario de Vox anunció ayer que este jueves presentará formalmente en el Registro del Parlamento su enmienda a la totalidad al proyecto de ley de Presupuestos de 2019 presentado por el Gobierno de coalición de PP y Ciudadanos. Según informó Vox en la tarde de ayer, la enmienda a la totalidad se registrará a las 11.00 horas. El lunes, el portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Hernández, anunció la intención del grupo de presentar esa enmienda a la totalidad con propuesta de devolución del texto al Consejo de Gobierno, porque no son las cuentas de un Gobierno del cambio, sino que perfectamente las podría haber presentado el anterior Ejecutivo de PSOE junto a Ciudadanos.

«INDIGNACIÓN» EN EL PSOE / Por su parte, el PSOE mostró ayer su «indignación» por lo que considera una «utilización» de Andalucía por parte de la derecha y la extrema derecha coincidiendo con el debate de Presupuestos y de los pactos postelectorales, y acusó al PP, Cs y Vox de poner «en peligro» la estabilidad económica e institucional de la comunidad. «Andalucía está siendo utilizada como moneda de cambio en negociaciones ajenas a los intereses de los andaluces», denunció en rueda de prensa el secretario de Organización del PSOE andaluz, Juan Cornejo, que agregó que ello es consecuencia del Gobierno «débil» que tiene esta comunidad.